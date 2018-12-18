ردود فعل على إقالة جوزيه مورينيو من قيادة مانشستر يونايتد

أعلن مانشستر يونايتد، اليوم الثلاثاء، رحيل مدربه جوزيه مورينيو بأثر فوري، بعد بداية سيئة لموسم الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال يونايتد في بيان: “يعلن مانشستر يونايتد أن المدرب جوزيه مورينيو ترك النادي بأثر فوري”.

وفيما يلي ردود فعل على إقالة مورينيو:

* غاري نيفيل، قائد مانشستر يونايتد السابق

“أسعدني الحظ بقضاء بعض الوقت في تدريبات توتنهام هوتسبير، ومن وجهة نظري أرى أن (ماوريسيو بوكيتينو) يبدو مرشحًا مثاليًا. جرب يونايتد مدربين فازوا بكأس أوروبا وجرب مدربين فازوا بالعديد من بطولات الدوري.

“أرى أن يونايتد بحاجة إلى مدرب يلبي المبادئ الأساسية الثلاثة لأي نادٍ في كرة القدم، وهي دعم الشباب وتقديم أداء ممتع وتحقيق الانتصارات”.

* غاري لينكر، لاعب منتخب إنجلترا السابق

“بعد 17 مباراة في الدوري يتأخر يونايتد بفارق 19 نقطة عن ليفربول المتصدر، وأغلب اللاعبين لا يقدمون أفضل أداء لديهم.. كرة قدم مملة.

“وبالنظر لأن مورينيو أنفق مئات الملايين لضم هؤلاء اللاعبين فقد بدت الإقالة حتمية.

“أتصور أن أحد الأسباب الرئيسية لإقالة مورينيو الآن هي محاولة منع حدوث انتقال جماعي لأفضل لاعبيه الشهر المقبل”.

* غريم سونيس، مدرب ليفربول السابق

“أعتقد أن (مورينيو) كان يعرف أن القرار قادم. لم أندهش.. مع حجم الأموال التي أنفقها وكيفية أداء اللاعبين في هذه اللحظة.. قلت يوم الأحد لا أستطيع أن أرى أي ضوء في نهاية النفق بالنسبة لهم.

“كنت في بورنموث قبل أسبوعين. أحمل تذكرة موسمية هناك. تذكرتي الموسمية في الصف العاشر خلف مكان جلوس البدلاء، ومن هذا المكان رأيت رجلًا لا يريد أن يستمر”.

* برايان مكلير، مهاجم مانشستر يونايتد السابق

“مورينيو ليس هو الشخص الوحيد الذي يجب أن يغادر مانشستر يونايتد”.

* مايكل أوين، مهاجم منتخب إنجلترا السابق

“الكلمة التي سأستخدمها هي أن هذا أمر حتمي. مورينيو كان سيرحل في نهاية المطاف. ببساطة لأنه ليس قريبًا بشكل كافٍ من لاعبيه”.

* جيمي ريدناب، لاعب وسط ليفربول السابق

“إذا كنت تريد أن تدرب فريقًا وتفعل كل الأمور بطريقة خاطئة حتى تقال في نهاية المطاف، فعليك أن تفعل مثلما فعل.

“كان يقيم في فندق.. كمدرب لا يجب أن تذهب إلى فندق يوميًا؛ لأن هذا يبعث برسالة خاطئة.

“لم يكن أسلوبه في اللعب صحيحًا، جماهير يونايتد ترغب في رؤية فريقها يلعب بطريقة سلسة. الدخول في خلافات مع اللاعبين والإدارة. كان قرارًا حتميًا منذ مباراة برايتون، كان كل شيء يسير بطريقة خاطئة”.

* باتريس إيفرا، مدافع مانشستر يونايتد السابق

“أكثر شيء يزعجني الآن هو سبب تركيز الناس على العلاقة بين بول بوجبا وجوزيه مورينيو. دعونا نركز على إعادة بناء فريق قوي بدلًا من اللهو. من الآن فصاعدًا نحن بحاجة فقط للتحلي بالإيجابية”.

إلى ذلك، رفض الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام، التعليق على الأخبار التي تحدثت عن كونه أحد المرشحين لخلافة مورينيو.

وعبّر مدرب توتنهام عن آسفه لإقالة المدرب البرتغالي، وقال: “أريد أن أبعث له بأطيب تمنياتي له بالتوفيق مستقبلًا، أنت تعرف أن علاقتي به كانت جيدة جدًا، إنه صديق جيد وأشعر بالأسف لما حدث له”.

وأضاف: “ما يحدث في نادٍ آخر لا يهمني، أركز على عملي وعلى تقديم أفضل ما لدينا، من اليوم الأول كانت دائمًا شائعات حول اللاعبين والمدرب، وأقبل الشائعات حين تكون إيجابية أو سلبية؛ لأنها جزء من عملنا، كما أحترم رأي الجميع حين يمدحونني أو ينتقدونني”.

من جهة أخرى، تصدر الفرنسي لوران بلان المراهنات لخلافة مورينيو بنسبة 4/6 متقدمًا على مواطنه زين الدين زيدان 1/5، ثم المدرب المؤقت مايكل كاريك فبوكيتينو، وأخيرًا البرتغالي ليوناردو غارديم المدرب السابق لموناكو الفرنسي.

ولعب لوران بلان موسمين رفقة مانشستر يونايتد، وتوّج رفقته بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، كما لعب 75 لقاءً.

في نفس السياق قالت صحيفة “ديلي ميرور” البريطانية إن النرويجي أولي جونار سولسكاير هو الأقرب لخلافة البرتغالي جوزيه مورينيو في نادي مانشستر يونايتد.

وأشارت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إلى أن مسئولي مانشستر يونايتد أجروا اتصالات بالفعل مع سولسكاير لتولي المسئولية، بعد إقالة مورينيو صباح اليوم.

ويتولى سولسكاير تدريب نادي “مولدي” النرويجي حالياً.

وكان سولسكاير لاعباً في الجيل الذهبي لمانشستر يونايتد، والذي توّج بدوري أبطال أوروبا عام 1999، حيث أحرز هدف الفوز للمانيو في الدقيقة 93، لتنتهي المباراة 2-1.

وأحرز سولسكاير، البالغ من العمر 45 عاماً، 128 هدفاً في مشواره مع مانشستر يونايتد، قبل أن يعلن اعتزال كرة القدم عام 2007.