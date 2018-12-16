مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد.. ماذا قال جوزيه مورينو بعد الهزيمة أمام الريدز؟

أكد المدير الفني لمانشستر يونايتد، البرتغالي جوزيه مورينيو، عقب خسارة فريقه أمام مضيفه ليفربول 1-3 اليوم الأحد، في قمة مواجهات الجولة 17 من البريميير ليغ أن “الشياطين الحمر” مازال بإمكانهم إنهاء الموسم باحتلال أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وأوضح مورينيو في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس المحلية عقب المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد رود: “إذا كان سؤالك حول إمكانية فوزنا باللقب، بالطبع سأجيبك بلا، الأمر لم يصبح ممكنًا، ولكن مازال بإمكاننا إنهاء الموسم في المركز الرابع، رغم صعوبة الأمر”.

وتابع: “بالتأكيد سننهي الموسم بين أصحاب المراكز الستة الأولى، ولكن احتلال أحد المراكز المؤهلة لدوري الأبطال، هو أقصى ما يمكننا فعله، يجب النظر أولًا للمركز الخامس، ثم الرابع”.

ونفى المدرب البرتغالي فكرة تخاذل لاعبيه وعدم تقديمهم لأقصى ما لديهم داخل الملعب، وقال إنهم “أمناء”، وإن العناصر التي شاركت “قدمت أفضل ما لديها”.

وأردف: “ليفربول كان الأفضل، ولكن حظوظنا كانت قائمة في المباراة حتى استقبلنا الهدف الثالث”.

واختتم مورينيو تصريحاته: “ليفربول فريق قوي، أحد أقوى فرق إنجلترا، لم نستطع الصمود أمام ضغط لاعبيه، والكثافة الهجومية التي لعبوا بها”.

وتجرع المان يونايتد خسارته الخامسة هذا الموسم، ليظل عند 26 نقطة في المركز السادس، ويبتعد عن أقرب المراكز المؤهلة لدوري الأبطال (الرابع) بفارق 11 نقطة.