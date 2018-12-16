مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد.. ماذا أصاب حافلة جوزيه مورينيو؟

خسر مانشستر يونايتد 1/3 أمام ليفربول في إطار مباريات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليتراجع فريق المدرب البرتغالي بـ11 نقطة عن المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا، الذي يحتله حاليًا فريق تشيلسي، كما يبتعد بـ19 نقطة كاملة عن المتصدر.

واستغلت صحيفة “صن” البريطانية، هزيمة مانشستر يونايتد لتذكر المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بجداره الدفاعي، الذي ميّزه الموسم الماضي والذي جعل الجماهير تطلق عليه حافلة جوزيه مورينيو، في إشارة إلى أسلوبه الدفاعي الذي تميز به الفريق.

وتلقى مانشستر يونايتد 29 هدفًا في 17 جولة مقابل 28 هدفًا في 38 جولة الموسم الماضي، ما يؤكد أن مشكلة الفريق في دفاعه، إذ يحتل المركز الخامس في ترتيب أسوأ دفاع في الدوري.

وطالبت الصحيفة المدرب البرتغالي بمراجعة أوراقه الدفاعية، بدلًا من التشكيك دائمًا من سوء لاعبيه، علمًا أن أغلبهم كان حاضرًا في الموسم الماضي، خاصة المدافعين والحارس دافيد دي خيا.

وترك مورينيو أغلى لاعب في الفريق، الفرنسي بول بوغبا، على دكة البدلاء، ولم يشركه في المباراة، كما تلقى ضربة موجعة بإصابة المدافع كريس سمولينغ أثناء الإحماء، وتم تغييره بالإيفواري إيريك بايلي.