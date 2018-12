ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على مانشستر يونايتد (صورة)

حقق فريق ليفربول، الفوز على ضيفه مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف لهدف في الجولة السابعة عشرة للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريمرليغ).

ويعد انتصار اليوم الأول لليفربول على مانشستر يونايتد في مسابقة الدوري منذ أربعة أعوام، وتحديدًا منذ العام 2014 عندما فاز وقتها بثلاثية نظيفة.

وبادر ليفربول بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 24 عن طريق السنغالي ساديو ماني، إلا أن مانشستر يونايتد أدرك التعادل عبر جيسي لينجارد في الدقيقة 33.

وتمكن السويسري جوردان شاكيري من تسجيل الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 73.

ومع حلول الدقيقة 80 أحرز شاكيري الهدف الثاني له والثالث لليفربول، ليخرج أصحاب الديار فائزين بالنقاط الثلاث.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد ليفربول إلى 45 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 26 نقطة في المركز السادس.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي كاملًا:

What it all means… #PL pic.twitter.com/0g9TSIZPk5

— Premier League (@premierleague) ١٦ ديسمبر ٢٠١٨