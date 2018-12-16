نادي ليفربول يصعق مانشستر يونايتد ويستعيد صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي (فيديو)

انتزع نادي ليفربول فوزًا مثيرًا، بنتيجة 3/1، على منافسه مانشستر يونايتد، اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أنفيلد.

وبادر ليفربول إلى افتتاح التسجيل عبر مهاجمه السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 24، بطريقة رائعة، بعد كرة متقنة من زميليه فابينيو.

ورغم أفضلية ليفربول؛ إلا أن مانشستر يونايتد تعادل في الدقيقة 33، بتسديدة من جيسي لينغارد في الدقيقة 33، وينتهي الشوط الأول على التعادل 1/1.

وفي الدقيقة 70 أخرج يورغن كلوب مدرب ليفربول لاعبه نابي كيتا وأشرك شيردان شاكيري، ليسجل اللاعب السويسري الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 72.

وجاء هدف شاكيري بعدما مرر ساديو ماني كرة عرضية، أبعدها دافيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد، قبل أن تصل إلى شاكيري، الذي سددها لتصطدم بأشلي يونغ ثم العارضة ثم تدخل الشباك.

وسجل شاكيري الهدف الثاني له والثالث لليفربول بتسديدة رائعة في الدقيقة 81.

وهذا أول فوز لليفربول على مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، منذ العام 2014، إذ يعود آخر فوز له إلى مارس 2014، عندما فاز 3/0، وبعدها فاز مانشستر يونايتد في 5 مباريات، وتعادلا 3 مرات.

لكن ليفربول تأهل على حساب مانشستر يونايتد إلى دور الـ8 بالدوري الأوروبي العام 2016، إذ فاز الريدز 2/0 ذهابًا، قبل أن يتعادلا 1/1 إيابًا.

ورفع الفوز رصيد ليفربول إلى 45 نقطة في الصدارة، متقدمًا بنقطة عن مانشستر سيتي الثاني، في حين تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 26 نقطة في المركز السادس.

ليفربول 1 × 0 مانشستر يوناتيد .. ماني يسجل الهدف الاول لـ ليفربول @3almiHD pic.twitter.com/mo1mJzneOF — اهداف كرة القدم (@korahd40) ١٦ ديسمبر ٢٠١٨

ليفربول 1 × 1 مانشستر يوناتيد .. لينجارد يسجل الهدف الاول لـ مانشستر يوناتيد @3almiHD pic.twitter.com/MqeZmPVUwq — اهداف كرة القدم (@korahd40) ١٦ ديسمبر ٢٠١٨

ليفربول 2 × 1 مانشستر يوناتيد .. شاكيري يضيف الهدف الثاني لـ ليفربول @3almiHD pic.twitter.com/OKHM5fXJVJ — اهداف كرة القدم (@korahd40) ١٦ ديسمبر ٢٠١٨