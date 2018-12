سمولينغ يوقع عقدًا جديدًا مع مانشستر يونايتد

قال مانشستر يونايتد، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم السبت، إن كريس سمولينغ، مدافع إنجلترا وقَّع عقدًا جديدًا مع الفريق حتى 2022 مع إمكانية أن يمدّد النادي العقد لموسم آخر.

ووقَّع المدافع، البالغ عمره 29 عامًا والذي شارك في أكثر من 300 مباراة مع يونايتد منذ انضمامه من فولهام في 2010، العقدَ الجديدَ قبل مواجهة ليفربول في الدوري، اليوم الأحد.

وأبلغ موقع النادي الرسمي في الإنترنت: “معرفة أن المدرب والنادي يسانداني، تمنحني شعورًا رائعًا وأتطلع لرد جميلهما.

“هذا هو موسمي التاسع مع النادي وأنا سعيد بمواصلة تقدمي مع الفريق”.

