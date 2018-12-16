موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي

يواجه نادي ليفربول نظيره مانشستر يونايتد، مساء اليوم الأحد، على ملعب أنفيلد، في قمّة مباريات الجولة الـ 17 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 42 نقطة، ويتأخر بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر بفوزه أمس على إيفرتون، ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع بـ26 نقطة.

ويدخل “الريدز” المباراة وهو في حالة معنوية مرتفعة، بعد أن تأهل رسميًّا إلى الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا بفضل هدف محمد صلاح في نابولي، الثلاثاء الماضي.

بينما مانشستر يونايتد، يعرف أنه الطرف الأضعف -نوعًا ما- هذه المرة، لِما يتمتع به ليفربول من إمكانيات هذا الموسم، وللتراجع الكبير في مستوى الشياطين الحمر؛ ما جعلهم في المركز السابع.

يغيب عن ليفربول في هذا اللقاء ضد مانشستر يونايتد أسماء عديدة أبرزها، جو غوميز وناثانيل كلاين ودومينيك سولانكي بداعي الإصابة، بالإضافة إلى أليكس-أوكسليد تشامبرلين للسبب ذاته، ولن يفتقد الريدز أي لاعب بداعي الإيقاف.

موعد المباراة والقناة الناقلة

المباراة ستقام في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة، وستُبث على قناة “BeinSports HD2″، بصوت الملعق الجزائري حفيظ دراجي.