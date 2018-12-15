مانشستر سيتي يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي “مؤقتًا” بالفوز على إيفرتون (فيديو)

سجل المهاجم البرازيلي الخطير غابرييل جيسوس هدفين، وساهم في صنع الثالث، ليقود فريقه مانشستر سيتي إلى الفوز الثمين 3-1 على إيفرتون، اليوم السبت، في افتتاح مباريات المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وأنهى مانشستر سيتي الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف، سجله جابرييل جيسوس في الدقيقة 22 .

وفي الشوط الثاني، أضاف جيسوس الهدف الثاني له وللفريق في الدقيقة 50، ثم سجل دومينيك كالفيرت ليوين الهدف الوحيد لإيفرتون في الدقيقة 65، قبل أن يحسم البديل رحيم ستيرلينج المباراة تمامًا بالهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 69.

والفوز هو الثاني على التوالي لمانشستر سيتي على إيفرتون بنفس النتيجة، حيث تغلب على إيفرتون 3-1 أيضًا، على ملعب الأخير في مباراتهما بالدور الثاني من المسابقة، في الموسم الماضي.

واستعاد مانشستر سيتي اتزانه سريعًا، بعد الهزيمة أمام تشيلسي في المرحلة الماضية، والتي كانت الأولى له في الموسم الحالي، ورفع رصيده إلى 44 نقطة، ليستعيد صدارة جدول المسابقة مؤقتًا، لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

ويستطيع ليفربول، صاحب المركز الثاني برصيد 42 نقطة، استعادة الصدارة إذا حقق الفوز على ضيفه مانشستر يونايتد، غدًا الأحد، في مباراة أخرى بنفس المرحلة.

ومني إيفرتون بالهزيمة الثانية له مقابل تعادلين في آخر أربع مباريات خاضها بالمسابقة، ليتجمد رصيده عند 24 نقطة في المركز السابع.