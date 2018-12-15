أهداف مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون.. (3/1) للسيتيزنز (فيديو)

افتتح المهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس أهداف ناديه مانشستر سيتي، في مباراته أمام إيفرتون، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب الاتحاد.

وتلقى جيسوس تمريرة من الألماني ليروي ساني، ليسجل الهدف الأول لمانشستر سيتي في الدقيقة 22.

ويملك مانشستر سيتي 41 نقطة في المركز الثاني على لائحة ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق نقطة عن ليفربول المتصدر.

وخسر مانشستر سيتي 0/2 أمام تشيلسي في الجولة الماضية، وهي الخسارة الأولى له في الدوري المحلي الموسم الحالي.

وهذا ثاني هدف لجيسوس في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، علمًا أنه سجل 6 أهداف في جميع المسابقات الموسم الحالي في 20 مباراة.

وأضاف جيسيوس الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 50 من ضربة رأسية قوية.

وقلص الشاب كالفيرت لوين النتيجة وأحرز الهدف الأول لإيفرتون من رأسية قوية في الدقيقة 65، لك رحيم سترلينغ نجح في التقدم مرة أخرى وأضاف الهدف الثالث للسيتي بعده بدقيقتين.