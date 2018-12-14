مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد.. يورغن كلوب: هكذا سنواجه أزمة الإصابات

ربما يشارك ناثانيال كلاين ظهير أيمن ليفربول أساسيًا لأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم في مواجهة الغريم مانشستر يونايتد يوم الأحد، في وقت يسعى فيه المدرب الألماني يورغن كلوب إلى التعامل مع أزمة إصابات ضربت خط دفاعه.

وانضم المدافع الكاميروني جويل ماتيب إلى زميله جو غوميز في قائمة المصابين بعد أن تعرَّض لكسر في عظمة الترقوة في الفوز على نابولي 1-صفر في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي. ومن المتوقع غياب الظهير الأيمن ترينت الكسندر-أرنولد عن مباراتين على الأقل بسبب كدمة أُصيب بها في المباراة نفسها.

وقال كلوب خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة:”هذا هو الوضع، ولا تصبح الأمور أزمة إلا إذا شعرت بها، وإصابة ترينت ليست خطيرة مثل ماتيب وجوميز، لكنها ليست أخبارًا جيدة، وكان (ترينت) سيئ الحظ مثل جويل لأنه أُصيب في الثواني الأخيرة من المباراة”.

ويمكن أن يلعب جيمس ميلنر لاعب الوسط في مركز الظهير الأيمن، لكن كلوب قال إن كلاين ربما يكون جاهزًا لأول ظهور له في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ مايو/ أيار الماضي.

وغاب اللاعب الدولي الإنجليزي البالغ من العمر 27 عامًا عن معظم مباريات هذا الموسم بسبب الإصابة، وظهر مرة واحدة في الخسارة أمام تشيلسي في كأس رابطة الأندية الإنجليزية في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وقال كلوب قبل أن يشير لاحتمال إشراك اثنين آخرين من اللاعبين الشبان في تشكيلة ليفربول أمام مانشستر يونايتد:”للأسف لاحقت كلاين الإصابات خلال الأسبوعين أو الثلاثة الماضية، ولكن لحسن الحظ عاد للمران بشكل كامل لثلاثة أو أربعة أيام، هل سيكون جاهزًا للعب لمدة 90 دقيقة؟ لا أعرف، وهل هو مستعد لخوض مباراة الأحد المقبل، نعم”.

وأضاف:”لعب رفائيل كماتشو بشكل جيد خلال فترة ما قبل انطلاق الموسم، وكذلك كورتيس جونز، ولدينا بدائل أخرى، وما دام لدينا بدائل ستكون الأمور على ما يرام”.

ويتصدر فريق المدرب كلوب الترتيب، وهو الوحيد الذي لم يخسر في الدوري الانجليزي الممتاز حتى الآن، لكن المدرب الألماني لم يحقق أي انتصار على مانشستر يونايتد في الدوري منذ أن درب ليفربول في 2015.

وفي المقابل قدم مانشستر يونايتد أداءً متباينًا هذا الموسم، ويحتل المركز السادس متأخرًا عن منافسه بفارق 16 نقطة، وتعرَّض المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لانتقادات بسبب أسلوبه الحذر.

وقال كلوب:”أعرف ما يوجّه من انتقادات، ولكن عندما نقوم بتحليل الوضع وصم الآذان عن الأصوات العالية للمنتقدين سنلمس بوضوح مدى الكفاءة والقوة والخطة التي يظهر بها مانشستر يونايتد، وأحيانًا لم نحقق النتائج التي كنا نستحقها (أمام يونايتد). ولم نحقق انتصارات كثيرة، لكننا سنحاول تغيير هذا الوضع”.

وأضاف:”لديهم كل شيء تقريبًا، في حراسة المرمى ديفيد دي خيا، ويقدم (ماركوس) راشفورد، و(روميلو) لوكاكو، و(جيسي) لينغارد أداءً مذهلًا حقًا، ولا نحكم على مانشستر يونايتد من خلال النقاط التي حصدها، ولكن من خلال كفاءة الفريق”.