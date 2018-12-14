مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد.. معلومات وأرقام لا تفوتك حول موقعة أنفيلد

يستضيف ملعب أنفيلد مواجهة من العيار الثقيل، بعد غد الأحد، بين ليفربول ومانشستر يونايتد، في المرحلة الـ17 لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، البريمييرليغ.

ويدخل ليفربول المباراة منتشيًا، بعد أسبوع رائع، نجح خلاله في تصدر المسابقة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي، إضافة إلى تأهله الصعب لدور الـ16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على نابولي الإيطالي بهدف نظيف، أحرزه المصري الدولي محمد صلاح.

على الجانب الآخر، فإن مانشستر يونايتد يحتل المركز السادس في البريمييرليغ، وابتعد تمامًا عن المنافسة على البطولة، ولكنه لا يزال يتمسك بأمل دخول المربع الذهبي، كي يحجز مقعدًا في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويرصد موقع “إرم نيوز” أبرز الأرقام والمعلومات حول الموقعة المنتظرة:

1- التقى الفريقان في 104 مباريات من قبل في جميع المسابقات، محليًا وأوروبيًا، فاز مانشستر يونايتد 45 مرة، وليفربول 30 مرة، وتعادلا في 29 مباراة.

2- يعتبر أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد هو الهداف الأول لمباراتي الفريقين برصيد 9 أهداف، يليه روبي فاولر لاعب الريدز بـ6 أهداف، ثم مايكل أوين، الذي ارتدى قميص الناديين، بنفس الرصيد، وجون بارنز لاعب ليفربول وبوبي روبسون لاعب المانيو برصيد 6 أهداف أيضًا.

3- كانت مباراة الفريقين يوم 23 مارس 2008 هي الأكثر من حيث الحضور الجماهيري، حيث حضر اللقاء 76 ألف متفرج على ملعب أولد ترافورد.

4- من المتوقع أن يتابع المباراة ما يقرب من 700 إلى 900 مليون مشاهد حول العالم عبر شاشات التلفاز، بحسب إحصائية “سكاي سبورتس”.

5- نجح البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد في فرض التعادل السلبي على ليفربول، في آخر مباراتين بين الفريقين على ملعب أنفيلد.

6- يتصدر المصري محمد صلاح قائمة هدافي البريمييرليغ وليفربول هذا الموسم برصيد 10 أهداف، يليه في ترتيب هدافي الريدز السنغالي ساديو ماني برصيد 6 أهداف، في حين يتربع الفرنسي مارسيال على قمة هدافي مانشستر يونايتد برصيد 7 أهداف، يليه البلجيكي لوكاكو بـ6 أهداف.