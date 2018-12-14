محمد صلاح ورياض محرز وساديو ماني ضمن قائمة مختصرة لجائزة أفضل لاعب أفريقي (صورة)

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اليوم الجمعة قائمة مختصرة لجائزة أفضل لاعب في القارة في 2018 وضمت محمد صلاح مهاجم ليفربول ومنتخب مصر وزميله في النادي الإنجليزي ساديو ماني مهاجم السنغال ورياض محرز جناح مانشستر سيتي والجزائر.

وفاز صلاح بالجائزة العام الماضي متفوقًا على ماني وبيير-إيمريك أوباميانغ مهاجم آرسنال ومنتخب الجابون ويبدو المرشح الأقوى للفوز بها مجددًا هذا العام بعد أن واصل فورة أهدافه المذهلة في الدوري الإنجليزي الممتاز وساهم في وصول ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وانضم للقائمة المختصرة أيضًا أوباميانغ، الذي يتقاسم مع صلاح صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي حاليًا برصيد 10 أهداف، والنيجيري أليكس إيوبي زميله في آرسنال ومهدي بنعطية مدافع يوفنتوس ومنتخب المغرب والكاميروني الدولي أندريه أونانا حارس أياكس أمستردام.

وضمت القائمة حارسًا آخر هو الأوغندي دينيس أونيانغو من ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي وأنيس البدري لاعب وسط الترجي التونسي بطل أفريقيا ووليد سليمان صانع لعب الأهلي المصري الذي قاد فريقه لنهائي دوري أبطال افريقيا بعد سلسلة من العروض الرائعة.

وتقام مراسم توزيع جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في دكار بالسنغال في الثامن من يناير.

قائمة المرشحين:

أفضل لاعبة عام 2018 #CAFAWARDS18 pic.twitter.com/hrCPKvMZhR — CAF – عربي (@caf_online_AR) ١٤ ديسمبر ٢٠١٨

قائمة المرشحين:

أفضل لاعب في إفريقيا عام 2018 #CAFAWARDS18 pic.twitter.com/OHSUmXaWla — CAF – عربي (@caf_online_AR) ١٤ ديسمبر ٢٠١٨

قائمة المرشحين:

أفضل لاعب شاب عام 2018 #CAFAWARDS18 pic.twitter.com/taNlPTrJKY — CAF – عربي (@caf_online_AR) ١٤ ديسمبر ٢٠١٨

قائمة المرشحين:

أفضل مدرب رجال عام 2018 #CAFAWARDS18 pic.twitter.com/s5KRzNeNk9 — CAF – عربي (@caf_online_AR) ١٤ ديسمبر ٢٠١٨

قائمة المرشحين:

أفضل مدرب منتخب منتخب نسائي عام 2018 #CAFAWARDS18 pic.twitter.com/vy3Oa1AoN5 — CAF – عربي (@caf_online_AR) ١٤ ديسمبر ٢٠١٨