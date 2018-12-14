مانشستر يونايتد يخضع لشروط حارسه دافيد دي خيا

أكدت صحيفة “صن” البريطانية أن الحارس الإسباني دافيد دي خيا يستعد لتمديد عقده مع فريق مانشستر سيتي مقابل راتب خيالي يجعله أعلى حارس في العالم أجرًا، وأحد أعلى اللاعبين أجرًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكدت الصحيفة أن المفاوضات بين ممثلي الحارس ومانشستر يونايتد كانت مجمدة مؤخرًا لكنه أخبر أصدقاءه عن قرب توقيعه عقدًا جديدًا يبقيه في الفريق مدة أطول.

وحسب الصحيفة فأجر دي خيا سيتضاعف ليبلغ 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا وهو ثاني أعلى أجر في الفريق بعد التشيلي ألكسيس سانشيز.

وراهن مانشستر يونايتد على تمديد عقد حارسه الدولي الإسباني الذي ينتهي صيف العام 2019 لكنه يملك بندًا يسمح لفريقه بتمديده لموسم إضافي لغاية صيف 2020.

وبحسب الصحيفة البريطانية فإن باريس سان جيرمان كان مستعدًا لدفع 60 مليون جنيه إسترليني لضم دافيد دي خيا حال فشل مفاوضاته مع الفريق الإنجليزي لكن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو طالب إدارة الفريق بتمديد عقد الحارس الإسباني وتحسين شروط عقده المالية.

وتتجه الأنظار للحارس الدولي الإسباني الأحد المقبل حين يواجه مانشستر يونايتد المتصدر ليفربول وثلاثي هجومه الناري المكون من المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبيرتو فيرمينو، والذين سجلوا 20 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.