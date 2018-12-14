تشيلسي يهدد مشجعيه بعد أزمة جديدة متعلقة بالعنصرية في الدوري الأوروبي

أصدر تشيلسي الإنجليزي بيانًا شديد اللهجة ضد جزء من مشجعيه بعدما رددوا عنصرية في المجر أثناء مباراة الفريق في الدوري الأوروبي أمام مول فيدي المجري (2/2).

وجاء في بيان الفريق الإنجليزي “إن معاداة السامية أو أي نوع من الكراهية الدينية أو العرقية هي أمور بغيضة ومرفوضة لدى الأغلبية الساحقة من مشجعينا، وليس لها مكان في تشيلسي أو أي من مجتمعاتنا”.

وأضاف البيان “لقد صرّحنا سابقًا وبصوت عالٍ وفي العديد من المناسبات من طرف ملّاك النادي والإدارة والطاقم الفني واللاعبين أننا نرفض هذه التصرفات”.

وهدد تشيلسي أنصاره المتورطين في هتافات عنصرية أو تمس الكراهية الدينية بالعقاب، وجاء في البيان “أي شخص لا يستطيع أن يستخدم قواه العقلية ويفهم هذه الرسالة البسيطة، ويظهر أنه قام بالتشويش على سمعة النادي باستخدام كلمات أو أفعال ضد السامية أو العنصرية سيوجه أقوى إجراء ممكن من النادي”.

ووجد تشيلسي نفسه في وضع محرج بسبب جزء من أنصاره في وقت وجيز، حيث واجهت مجموعة من مشجعين جناح مانشستر سيتي والمنتخب الإنجليزي رحيم سترلينغ بهتافات عنصرية جلبت للفريق انتقادات واسعة في إنجلترا، وهو حاليًا أمام موجة انتقادات أوروبية بسبب هتافات جزء من مشجعيه ضد السامية.

وتجدر الإشارة أن جماهير تشيلسي شتمت في الهتافات أندية ريال مدريد وبرشلونة وتوتنهام.