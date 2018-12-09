رحيم سترلينغ لاعب مانشستر سيتي يتهم الصحف بتغذية العنصرية (صورة)

يعتقد رحيم سترلينغ مهاجم مانشستر سيتي أن الصحف “تغذي العنصرية” و “السلوك العدواني” من خلال طريقة تناولها لأخبار اللاعبين السود صغار السن.

وكتب اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا تعليقات على “موقع “إنستغرام”، اليوم الأحد، بعد يوم من تعرضه لإهانات عنصرية مزعومة، خلال الهزيمة 0/2 أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب ستامفورد بريدج.

ونشر سترلينغ صورتين يعرض فيهما تضاربًا في عناوين صحف خلال تناول قصص مشابهة، تتعلق بزميلين له في مانشستر سيتي، أحدهما أسود والآخر أبيض هما توسين إدارابيو وفيل فودين، وكلاهما اشترى منزلًا جديدًا هذا العام.

ويركز عنوان الصحيفة الذي يتناول شراء إدارابيو وهو لاعب أسود على أنه أنفق 2.25 مليون جنيه إسترليني (2.86 مليون دولار) على شراء المنزل، “رغم أنه لم يشارك أساسيًا في أي مباراة بالدوري الممتاز”، بينما يقول العنوان الخاص باللاعب فودين، إنه اشتري منزلًا بنحو مليوني جنيه إسترليني؛ “من أجل والدته”.

وكتب سترلينغ: “أمامنا لاعبان في بداية مشوارهما ويلعبان لنفس الفريق. كلاهما قام بعمل مشروع وهو شراء منزل جديد لوالدتيهما، وبذلا مجهودًا كبيرًا للوصول إلى المكانة الحالية”.

وتابع: “لكن انظروا إلى طريقة تناول الصحف لأخبار اللاعب الشاب الأسود وزميله الأبيض”، إنه أمر غير مقبول. لم يرتكب أي منهما جُرمًا، لكن من خلال طريقة التناول تم تصوير هذا الشاب الأسود على أنه سيئ، وهو ما يغذي العنصرية والسلوك العدواني”.

وعن مزاعم العنصرية التي تعرض لها في ملعب ستامفورد بريدج، قال سترلينغ: “إنه ضحك” عندما سمع الإهانة؛ لأنه لم يكن يتوقع أن تمضي الأمور بشكل أفضل منذ ذلك.

وفي ديسمبر من العام الماضي، عوقب رجل بالسجن 16 أسبوعًا؛ بسبب إهانة عنصرية ضد سترلينغ.

ولم تعتقل الشرطة أي مشجع حتى الآن، بعد مباراة السبت في الدوري، لكنها قالت إنها تراجع الواقعة.

وقالت جماعة “كيك إيت أوت” المعنية بمناهضة التمييز إن المسؤولين عن كرة القدم في العالم لا يمكنهم السكوت على مثل هذه التصرفات العنصرية.

وقال هيرمان أوسلي رئيس المؤسسة: “يتعين أن يناقش ريتشارد سكودامور الرئيس التنفيذي للدوري الممتاز وجريج كلارك رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم وبروس باك رئيس تشيلسي هذا الأمر ويجب التعامل معه على أعلى المستويات”.

وأدان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الواقعة ودعا شهود عيان إلى الإدلاء بشهاداتهم.

وقال: “نتعامل مع مزاعم العنصرية بجدية شديدة وسنعمل مع الأندية والسلطات المعنية لضمان التعامل مع هذه القضية بالطريقة المناسبة”

وتجرّع مانشستر سيتي أول هزيمة له هذا الموسم، يوم السبت، ليتراجع للمركز الثاني خلف ليفربول المتصدر.