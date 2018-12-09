تشيلسي يراجع لقطات مصورة بعد مزاعم تعرض سترلينغ لإهانة عنصرية

قال تشيلسي، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، إنه سيراجع لقطات مصورة بعد مزاعم بشأن توجيه أحد مشجعيه لألفاظ عنصرية إلى رحيم سترلينغ، لاعب مانشستر سيتي، خلال مواجهة الفريقين يوم السبت.

ونشر فيديو عبر الإنترنت لمشجع يصيح أمام سترلينغ عندما توجه لإحضار الكرة خلف المرمى.

Raheem Sterling. Seemingly just put on this Earth to trigger Gammons everywhere. pic.twitter.com/LoiY3ve6gw — Gary Shaw (@shawryblue) December 8, 2018

ولم يتعرض أي مشجع للاعتقال حتى الآن، لكن الشرطة قالت إنها تراجع لقطات للتأكد من أن ألفاظ تحمل إهانة عنصرية.

وأوضح تشيلسي الذي فاز 2-صفر “علمنا بأمر فيديو انتشر عبر الإنترنت يزعم وجود إهانة عنصرية موجهة نحو لاعب في استاد ستامفورد بريدج يوم السبت”.

وأضاف: “سنراجع اللقطات للتأكد من وقوع اعتداء لفظي بالفعل”.