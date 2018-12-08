ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة مانشستر سيتي من تشيلسي وفوز ليفربول على بورنموث (صورة)

أبعد تشيلسي نظيره مانشستر سيتي عن صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تغلب عليه بثنائية نظيفة، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة، ليهدي ليفربول الصدارة بعد فوز الأخير على بورنموث برباعية نظيفة في افتتاح مباريات الجولة.

وبتلك النتيجة تجمّد رصيد مانشستر سيتي عند 41 نقطة، ليتراجع إلى المركز الثاني في جدول ترتيب بريميرليغ، حيث رفع ليفربول رصيده إلى 42 نقطة بالفوز على بورنموث، ليرتقي إلى الصدارة، بينما رفع تشيلسي رصيده إلى 34 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثالث بفارق الأهداف أمام آرسنال.

ومدّد آرسنال سجله الخالي من الهزيمة بجميع المسابقات إلى 21 مباراة على التوالي، وتقدم مؤقتًا إلى المركز الثالث برصيد 34 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام توتنهام الذي يحل ضيفًا على ليستر سيتي في مباراة متأخرة اليوم السبت.

وتجمد رصيد هدرسفيلد عند عشر نقاط في المركز 18، فيما ابتعد بيرنلي عن منطقة الهبوط بعدما أحرز جيمس تاركوفسكي هدفًا خلال الشوط الأول ليمنحه الفوز 1-صفر على برايتون اند هوف ألبيون باستاد ترف مور.

وشهد استاد لندن أكثر المباريات إثارة، إذ قلب وست هام يونايتد تأخره بهدف مبكر إلى فوز 3-2 على كريستال بالاس بفضل أهداف: روبرت سنودجراس، وخافيير هرنانديز، وفيليبي أندرسون.