تشيلسي يوقف قطار مانشستر سيتي ويلحق به أول هزيمة في الدوري الإنجليزي (فيديو)

تشيلسي يوقف قطار مانشستر سيتي ويلحق به أول هزيمة في الدوري الإنجليزي (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

حقق تشيلسي فوزًا ثمينًا على ضيفه حامل اللقب مانشستر سيتي، بفوزه عليه 2-0 مساء السبت على ملعب “ستامفورد بريدج” ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل الفرنسي نغولو كانتي (45)، والبرازيلي دافيد لويز (78) هدفي تشيلسي.

وبهذه النتيجة، يتخلى مانشستر سيتي عن صدارة الدوري لصالح ليفربول، الذي تفوق على بورنموث برباعية نظيفة في وقت سابق، ليرفع رصيده إلى 42 نقطة، مقابل 41 لسيتي، أما تشيلسي فرفع رصيده إلى 34 نقطة في المركز الرابع مؤقتًا.

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