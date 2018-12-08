أهداف مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي.. 2-0 لـ”البلوز” (فيديو)

سجل نغولو كانتي الهدف الأول لفريق تشيلسي في شباك مانشستر سيتي، في المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب “ستامفورد بريدج”، ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى تشيلسي إلى استعادة توازنه بعدما تعرّض الفريق اللندني للهزيمة الثانية هذا الموسم أمام ولفرهامبتون بنتيجة 1 – 2، في المباراة التي جمعتهما، الأربعاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ15، ليتراجع إلى المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 31 نقطة، ويبتعد بفارق 10 نقاط كاملة عن مانشستر سيتي، صاحب الصدارة بـ41 نقطة.

وفي الدقيقة 78 أضاف ديفيد لويز الهدف الثاني للبلوز.

تشيلسي 2 – 0 مانشسترسيتي : هدف تشيلسي الثاني . ديفيد لويز

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الحساب الاساسي @HD_Gols2018

.#تشيلسي_مانشستر_سيتي pic.twitter.com/0MYJtQAJws — منتهك حقوق تويتر (@D95mOM33YvA57Rf) December 8, 2018

وستكون مباراة اليوم حاسمة لقمة الدوري الإنجليزي، حيث ينتظر ليفربول سقوط السيتي مع فوزه على بورنموث للانقضاض على الصدارة.

ويدرك الإيطالي ماوريسيو ساري، مدرب فريق تشيلسي، أن الهزيمة ستصعب كثيرًا من مهمة “البلوز” في الفوز بلقب الدوري، كما ستثير الشكوك حول قدرة تشيلسي على التواجد بالمربع الذهبي بنهاية الموسم الحالي والعودة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

في حين يسعى مانشستر سيتي بقيادة المدرب غوارديولا إلى الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم للمباراة الـ 16 على التوالي.

يذكر أن مانشستر سيتي حافظ على سجله خاليًا من الهزائم بعد مرور 15 مباراة بالمسابقة، بعد فوزه في الجولة الماضية على واتفورد بنتيجة 2 – 1، للمرة الثالثة في تاريخه، بعد موسم 2012/2013، و2017/2018، والثانية للفريق مع غوارديولا، بعد الموسم الماضي.