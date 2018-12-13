ريال مدريد ومانشستر يونايتد في صراع للتعاقد مع ماوريسيو بوكيتينو

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الخميس، أن ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي في صراع شديد؛ للتعاقد مع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتوتنهام.

وأوضحت صحيفة “ميرور” أن إدارة توتنهام تعرف أن بوكيتينو أصبح الهدف الأول لإدارتي مانشستر يونايتد وريال مدريد، وتسعيان للتعاقد معه في نهاية الموسم الحالي.

وأشارت “ميرور” إلى أن مانشستر يونايتد سيعمل جاهدًا للتعاقد مع بوكيتينو حال فشل مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو في قيادة الفريق للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

كما أوضحت الصحيفة أن ريال مدريد سيبحث عن مدرب جديد، رغم أنه وقع عقدًا مع المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري حتى العام 2021.

وذكرت الصحيفة أن عرض ريال مدريد سيكون من الصعب على بوكيتينو رفضه، إذ سيحصل بموجبه على راتب سنوي يصل إلى 8 ملايين إسترليني.

وفي مايو الماضي، أعلن توتنهام تجديد عقد مدربه ماوريسيو بوكيتينو حتى عام 2023.

وتولى بوكيتينو تدريب توتنهام العام 2014، وقاده في 242 مباراة فاز خلالها في 137 مباراة، وتعادل 52 وخسر 53.