مباراة برشلونة وتوتنهام.. ماوريسيو بوكيتينو واثق من الفوز على ملعب كامب نو

أعرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير عن تفاؤله بقدرة فريقه على الفوز على برشلونة في عقر داره بملعب نو كامب، الثلاثاء، في آخر مباريات دور المجموعات ليضمن مكانًا في مراحل خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا.

ويتعين على توتنهام أن يحقق نتيجة مساوية أو أفضل من نتيجة مباراة إنتر ميلان أمام ضيفه آيندهوفن الهولندي الذي ودع البطولة بالفعل ليضمن التأهل لدور الـ16.

وبدا التأهل بعيد المنال بعد أن حصل النادي اللندني على نقطة وحيدة في أول 3 مباريات قبل أن يحقق فوزين متتاليين على ملعبه أمام آيندهوفن ثم إنتر ميلان.

وقال إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة في وقت سابق، إنه سيجري تغييرات في تشكيلة فريقه بعد ضمان التأهل بالفعل عقب تصدر المجموعة، لكن بوكيتينو لا يتعامل مع أي شيء على أنه مضمون.

وقال المدرب الأرجنتيني في مؤتمر صحفي الإثنين: “سنكون على أهبة الاستعداد لخوض المواجهة، ونحن في أفضل حالة ممكنة”.

“أشعر بتفاؤل؛ لأننا أتينا إلى هنا ونحن في أفضل حالاتنا”.

“نحتاج إلى الاستعداد والتركيز في المباراة التي سنخوضها، وليس فيما سيفعله فريق برشلونة”.

وأضاف “برشلونة فريق يتألف من 24 لاعبًا رائعًا يتمتعون بقدرات عالية”.

“لتكون واحدًا من أفضل فرق في العالم، فإن عليك أن تملك تشكيلة قادرة على إظهار كفاءتها، لاعبو برشلونة هنا لأنهم جميعًا يستحقون اللعب في صفوفه”.