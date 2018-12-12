صحيفة إنجليزية تمنح محمد صلاح لقب مورينيو (صورة)

نجح النجم المصري الدولي محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، في ردّ الصاع للبرتغالي غوزيه مورينيو، مدربه السابق في نادي تشيلسي، الذي لم يمنحه الفرصة الكاملة، وقرر الاستغناء عن خدماته في يناير 2015.

وكان تشيلسي الإنجليزي قد ضم محمد صلاح من بازل السويسري في يناير 2014، مقابل 11 مليون جنيه إسترليني، إلا أن مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد الحالي، لم يقتنع بإمكانات صلاح، وقرر الاستغناء عنه، حيث رحل معارًا إلى فيورنتينا الإيطالي، ثم إلى روما، وأخيرًا إلى نادي ليفربول الإنجليزي.

وتألق محمد صلاح رفقة ليفربول الموسم الماضي، وتوّج بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، وهداف البريمييرليغ، والهداف التاريخي للدوري أيضًا، بعد أن أحرز 32 هدفًا في المسابقة.

وواصل صلاح تألقه هذا الموسم، وتصدر هدافي البريمييرليغ برصيد 10 أهداف، وقاد ليفربول أمس لدور الـ16 في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد هدفه الرائع في مرمى نابولي الإيطالي.

وينتظر محمد صلاح مواجهة مدربه السابق في موقعة ساخنة، حيث يلتقي ليفربول مع مانشستر يونايتد يوم الأحد المقبل، بملعب أنفيلد، في المرحلة الـ17 للدوري الإنجليزي.

ولم يكتف رد صلاح على مورينيو في الملعب، بل انتقل إلى خارجه، حيث خرجت صحيفة “الديلي تلغراف” البريطانية بمانشيت صباح اليوم، بصورة كبيرة لمحمد صلاح، ووصفته بأنه “السبيشيال وان”، ليخطف بذلك النجم المصري اللقب من مورينيو.