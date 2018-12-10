ليونيل ميسي يمنع انتقال عثمان ديمبلي من نادي برشلونة إلى آرسنال

أشارت تقارير صحفية إنجليزية إلى أن آرسنال يأمل في التعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبلي، لكن يبدو أن ليونيل ميسي نجم برشلونة يقف أمام هذه الصفقة.

ويسعى فريق شمال لندن إلى ضم الدولي الفرنسي، لكن زملاء اللاعب في برشلونة يحاولون إبعاده عن المدفعجية.

وأثار نجم برشلونة غضب النادي مجددًا بعد تأخره ساعتين عن تدريب الفريق، لكن زملاءه مستعدون للتغاضي عن هفواته ومواقفه المثيرة.

وجلس ديمبلي الشهر الماضي على مقاعد البدلاء في مواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، بعد غيابه عن أحد التدريبات وخرج تمامًا من تشكيلة الفريق، خلال الخسارة أمام ريال بيتيس لغيابه عن التدريب.

لكن تألقه أمام إسبانيول في ديربي كتالونيا خلال الفوز 4/0، يوم الأحد، كان كافيًا للدولي الفرنسي لنيل دعم القائد ميسي.

وقال النجم الأرجنتيني عن ديمبلي: “نحن سعداء بديمبلي. لقد سجل مرة أخرى. إنه متحمس ويبلي بلاءً حسنًا. نحن بحاجة إليه”.

ومما لا شك فيه أن تصريحات ميسي تأتي بمثابة ضربة لآمال آرسنال الذي كان يتطلع إلى ضمه في يناير المقبل.

ويسعى آرسنال للتعاقد مع أحد اللاعبين لخلافة داني ويلبيك، الذي قد يغيب عما تبقى من مباريات؛ بسبب كسر في الكاحل وكان ديمبلي اللاعب المثالي لفريق المدرب أوناي إيمري بفضل أهدافه الثمانية في 19 مباراة.

يأتي ذلك في الوقت الذي يشعر فيه الجمهور بإحباط من الأرميني هنريك مخيتريان، الذي سجل هدفًا واحدًا فقط وصنع مثله في 13 مباراة.