مباراة برشلونة وتوتنهام.. هل يتساهل رفاق ليونيل ميسي لصالح إنتر ميلان؟ بيكيه يجيب

طمأن جيرارد بيكيه مدافع نادي برشلونة الإسباني لاعبي ومشجعي إنتر ميلان بأن النادي الكتالوني سيلعب من أجل تحقيق الفوز على توتنهام الإنجليزي في الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وقد ضمِن برشلونة التأهل لدور الـ 16 متصدرًا المجموعة الثانية، برصيد 13 نقطة، مقابل 7 نقاط لكل من توتنهام الثاني، وإنتر ميلان الثالث.

ويحتاج توتنهام إلى الفوز على برشلونة على ملعب كامب نور، للتأهل إلى الدور المقبل، وأي نتيجة أخرى؛ فإن تأهله سيكون مرهونًا بنتيجة إنتر ميلان أمام آيندهوفن.

وعن ذلك قال بيكيه، في تصريحات نقلها موقع “كالشيو ميركاتو” الإيطالي: “سنلعب من أجل الفوز فقط، تاريخنا يثبت أن هذا هو الشيء الوحيد الذي نفعله”.

وأضاف “برشلونة نريد الفوز والخروج بشباك نظيفة، أتمنى تأهل الأفضل بين إنتر ميلان وتوتنهام هوتسبير”.

وتغلب برشلونة 4/2 على توتنهام، في مباراة الذهاب، على ملعب ويمبلي، في حين فاز إنتر ميلان 2/1 على توتنهام ذهابًا، قبل أن يفوز توتنهام 1/0 إيابًا.

وضمنت أندية أتلتيكو مدريد وبروسيا دورتموند وبرشلونة وبورتو وشالكة وبايرن ميونخ وأياكس أمستردام ومانشستر سيتي وليون وريال مدريد وروما ويوفنتوس ومانشستر يونايتد التأهل إلى ثمن النهائي.