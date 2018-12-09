هل يغيّر غوارديولا خطط مانشستر سيتي في الميركاتو الشتوي بعد السقوط أمام تشيلسي؟

أثارت الهزيمة التي تلقاها مانشستر سيتي أمام تشيلسي، مساء السبت في المرحلة الـ16 للدوري الإنجليزي الممتاز، القلق داخل قلعة الاتحاد، خاصة بعد أن فقد الفريق القمة لصالح ليفربول.

ورغم أن الهزيمة واردة في كرة القدم، خاصة أنها الأولى لمانشستر سيتي هذا الموسم في البريمييرليغ، إلا أن سقطة ستامفورد بريدغ يجب أن تكون جرس إنذار للإسباني بيب غوارديولا، ولإدارة الفريق على حد سواء.

هزيمة تشيلسي جرس إنذار

وقالت صحيفة “مانشستر إيفينينغ” البريطانية، إن غوارديولا أكد من قبل أن ناديه لن يبرم أي صفقات في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة؛ إلا أن الهزيمة أمام تشيلسي يجب أن تجبره على إعادة النظر في تلك الحسابات.

وأضافت بقولها في تقرير نشرته اليوم الأحد أن هناك العديد من الفجوات في صفوف مانشستر سيتي، والتي يتعين على غوارديولا أن يعالجها قبل دخول مرحلة الحسم محليًا وأوروبيًا، خلال الموسم الجاري.

وتقهقر مانشستر سيتي إلى المركز الثاني في البريمييرليغ، خلف المتصدر ليفربول بنقطة واحدة، في الوقت الذي تؤكد فيه المؤشرات أن المنافسة على اللقب هذا الموسم ستكون بين ليفربول ومانشستر سيتي، ومن بعيد نسبيًا يقف توتنهام وتشيلسي.

هل يعي غوارديولا نقاط الضعف؟

وتابعت الصحيفة بقولها: “يعاني مانشستر سيتي من غياب نجمه البلجيكي كيفين دي بروين بداعي الإصابة، ورغم أن دي بروين لم يشارك سوى في 167 دقيقة طوال الموسم الجاري؛ إلا أن تأثير غيابه كان حاضرًا بقوة في مباراة تشيلسي”.

وأشارت أيضًا إلى أن مانشستر سيتي افتقد الأرجنتيني سيرغيو أغويرو، والفرنسي بنيامين مندي خلال موقعة البلوز، وبالتالي فقد كان غياب الثلاثي مؤثرًا للغاية، خاصة عندما يتعلق الأمر بمواجهة من العيار الثقيل أمام فريق مثل تشيلسي.

وأردفت بقولها إن فشل مانشستر سيتي في تعويض غياب الثلاثي، دي بروين وأغويرو وميندي، يثير التساؤلات حول ما إذا كان غوارديولا محقًا في قراره بعدم دخول الميركاتو الشتوي.

موسم كارثي للبرازيلي خيسوس

ومع تعافي دي بروين من الإصابة التي تعرض لها في نهاية أغسطس الماضي، واقتراب عودته للملاعب مرة أخرى، فإن غوارديولا يحتاج بصورة ملحة للتعاقد مع لاعب وسط، كي يغطي غياب البرازيلي فرناندينو.

وقالت إن غياب بنيامين ميندي أمام تشيلسي منح الفرصة لمشاركة فابيان ديلف، ورغم أنه أدى بشكل جيد، إلا أنه لا يؤدي دوره الدفاعي بالصورة المطلوبة، ويترك مساحات واسعة وراءه.

وفي السياق ذاته أشارت الصحيفة إلى حاجة غوارديولا للتعاقد مع مهاجم، في ظل الأداء الفقير للغاية الذي يقدّمه البرازيلي غابرييل خيسوس هذا الموسم، حيث أحرز هدفًا واحدًا في 13 مشاركة بالدوري الإنجليزي.