توتنهام يعبر ليستر سيتي ويرتقي ثالثا في ترتيب الدوري الإنجليزي (فيديو)

عبر فريق توتنهام، اليوم السبت، عقبة مضيفه ليستر سيتي بثنائية نظيفة في الجولة السادسة عشر للدوري الإنجليزي.
بهذا الفوز، ارتفع رصيد توتنهام إلى 36 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد ليستر سيتي عند 22 نقطة في المركز التاسع، ويتصدر ليفربول الترتيب برصيد 42 نقطة.
⚽️ #Leicester 0:1 #Tottenham | Premier League | Day 16 | #Son, 45#LEITOT
via @VideoGoals_HD pic.twitter.com/OTPImehmv0
— via @VideoGoals_HD (@viaVide23570142) December 8, 2018
تبادل الفريقان الهجمات منذ أول دقيقة في محاولة لتسجيل هدف التقدم وهو ما تحقق في الدقيقة 45 عبر الكوري الجنوبي هيونغ مين سون ليخرج الضيوف متقدمين من شوط المباراة الأول بهدف دون رد.
⚽️ #Leicester 0:2 #Tottenham | Premier League | Day 16 | #Alli, 58#LEITOT
via @VideoGoals_HD pic.twitter.com/sqX0x4YHFG
— via @VideoGoals_HD (@viaVide23570142) December 8, 2018
وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، ففي الوقت الذي بحث فيه ليستر سيتي عن التعادل، أضاف توتنهام الهدف الثاني في الدقيقة 58 عن طريق ديلي آلي.
وفشلت جميع محاولات ليستر سيتي في إحراز هدف حفظ ماء الوجه، ليخرج توتنهام فائزًا بالثلاث نقاط.