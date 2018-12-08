ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام يعلق على اهتمام مانشستر يونايتد

ردّ المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي، على التقارير التي تحدثت عن سعي إدارة مانشستر يونايتد، للتعاقد معه لخلافة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

ونقلت صحيفة “صن” البريطانية، عن بوكيتينو قوله: “أشعر بالسعادة هنا في توتنهام لأن قيم النادي تعترف بما قمنا به، لذا لا أحتاج للاستماع للأحاديث التي تدور في الخارج، لأن أهم شيء هو ما تشعر به في ناديك”.

وأوضح بوكيتينو أنه بالكاد يتحدث مع رئيس توتنهام دانييل ليفي، لانشغال الأخير بتجهيز الملعب الجديد للنادي، وقال: “في الأسبوعين الماضيين تلقيت رسالة واحدة منه، إنه مشغول للغاية بأمور الملعب، مازحته وسألته، هل لم أعد أولوية بالنسبة لك؟ فقال لي إنه سيفاجئني بهدية عيد الميلاد”.

وتحدثت تقارير صحفية، أمس الجمعة، عن رغبة مانشستر يونايتد، في التعاقد مع بوكيتينو، وبحسب صحيفة “صن: فإن مانشستر يونايتد مستعد لدفع 40 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع بوكيتينو حال إقالة مورينيو، الذي يواجه انتقادات حادة لتراجع نتائج الفريق هذا الموسم.

ويواجه مانشستر يونايتد صعوبات كبيرة، إذ يحتل المركز الثامن على لائحة ترتيب الدوري الإنجليزي، ولم يحقق الفوز في آخر 4 مباريات، إذ خسر مرة وتعادل 3 مرات.

ويتولى بوكيتينو تدريب توتنهام من موسم 2014/2015، علمًا أنه درّب ناديي ساوثهامبتون وإسبانيول، ويمتد عقده مع السبيرز حتى العام 2023