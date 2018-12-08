آرسنال يجتاز هيديرسفيلد تاون بهدف مذهل في الدوري الإنجليزي (فيديو)

اجتاز آرسنال اليوم السبت، عقبة ضيفه هيديرسفيلد تاون بهدف دون رد، في الجولة السادسة عشرة للدوري الإنجليزي.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد آرسنال إلى 34 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد هيديرسفيلد تاون عند 10 نقاط في المركز الثامن عشر، ويتصدر ليفربول الترتيب برصيد 42 نقطة.

#ARSHUD

الدوري الإنجليزي | أرسنال 1 × 0 هيديرسفيلد | هدف المباراة الوحيد " هدف عاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالمي توريرا " ???????????? via @i7S8R_ pic.twitter.com/kwezLvhIJM — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD134) December 8, 2018

لم يتمكن لاعبو آرسنال من استغلال الفرص التي أتيحت لهم طوال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي.

وتواصلت الإثارة في شوط المباراة الثاني، إذ بحث لاعبو الفريقين بشتى الطرق عن فرصة إحراز هدف الفوز.

وجاءت الدقيقة 83 لتشهد معها هدف الفوز والثلاث نقاط عن طريق الأوروغوياني لوكاس توريرا، الذي استقبل عرضية رائعة ليسكنها في الشباك بمقصية لا أروع.

وأسفرت مباريات أخرى اليوم عن فوز كارديف سيتي على ساوثهامبتون بهدف نظيف، وبالنتيجة عينها، تغلب برايتون على بيرنلي، ووست هام يونايتد على كريستال بالاس بثلاثة أهداف مقابل هدفين.