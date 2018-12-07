الإصابة تحرم آرسنال من روب هولدينج لـ9 أشهر

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي، غياب المدافع روب هولدينج لمدة تصل إلى تسعة أشهر، لأنه يحتاج للخضوع لعملية جراحية بسبب تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي.

وتعرض هولدينج البالغ من العمر 32 عامًا، للإصابة في ركبته اليسرى، خلال المباراة التي تعادل فيها فريقه مع مانشستر يونايتد 2/2 أمس الأول.

وذكر النادي عبر صفحته الرسمية على الإنترنت، اليوم الجمعة، أنه سوف يتم إجراء العملية خلال الأيام المقبلة.

وأضاف النادي: “من المتوقع أن تستغرق عملية إعادة تأهيل اللاعب فترة تتراوح بين ستة إلى تسعة أشهر”.

ويحتل آرسنال المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويستعد لمواجهة هيديرسفيلد تاون غدًا السبت.