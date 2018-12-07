لاعبو آرسنال يتورطون في واقعة مثيرة (صور)

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الجمعة، أن لاعبي نادي آرسنال تورطوا في واقعة مثيرة قبل بداية الموسم الحالي 2018/2019.

ووفقًا لصحيفة “صن” البريطانية، فإن لاعبي آرسنال كانوا يستنشقون غاز أكسيد النيتروز الذي يتسبب في فقدان الوعي واختلال ضربات القلب وقد يؤدي إلى الموت، وأن بعض هذه الأعراض ظهرت على مسعود أوزيل وماتيو جندوزي.

وأظهرت الصحيفة مقطع فيديو للاعبي آرسنال وهم يستنشقون الغاز عبر البالونات الهوائية، وقد ظهرت عليهم علامات الضحك وفقدان الوعي تدريجيًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا السلوك يتعارض مع أسلوب المدرب الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني للغانرز، والمشهور بانضباطه في الفرق التي يقودها.

وأضافت الصحيفة، أن 7 لاعبين من آرسنال شاركوا في الحفلة المثيرة، وهم: ألكسندر لاكازيت وهنريك مخيتاريان وجندوزي وموستافي وبيير أوباميانغ وكولاسيناك، وأخيرًا مسعود أوزيل.

ونقلت الصحيفة عن آرسنال قوله في بيان: “سيتم الحديث مع هؤلاء اللاعبين، وتذكيرهم بمسؤولياتهم كممثلين للنادي؛ منعًا لتشويه صورة الفريق الإنجليزي”.

ويملك آرسنال 31 نقطة في المركز الخامس على لائحة ترتيب الدوري الإنجليزي، ويلاقي هيديرسفيلد تاون في الجولة السادسة عشرة من المسابقة.