لماذا تنازل محمد صلاح عن جائزة رجل مباراة ليفربول وبورنموث لجيمس ميلنر؟ (فيديو)

أعرب الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، عن سعادته الكبيرة بقيادة “الريدز” للفوز على بورنموث وخطف فوز ثمين في الدوري الإنجليزي، معتبرًا أن الهدف الثالث له، والرابع لفريقه كان أفضل أهدافه في اللقاء، كما تنازل عن جائزة رجل المباراة لزميله جيمس ميلنر.

وقال صلاح في تصريحاته عقب المباراة ردًا على أفضل أهدافه في اللقاء: “الأخير هو الهدف الأجمل من وجهة نظري من بين الأهداف الثلاث التي سجلتها في مباراة اليوم.”

وأحرز صلاح 3 أهداف في الفوز الذي حققه ليفربول على بورنموث بنتيجة 4-0 ضمن الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي.

وتابع بقوله: “الجميع يتوقع مني الكثير، وهذا شيء جيد، لكن كما قلت من قبل أهم شيء بالنسبة لنا جميعًا هو أن نصل إلى قمة جدول الترتيب.”

ورفض صلاح الحصول على الجائزة الخاصة برجل المباراة من جيمس ميلنر، وتنازل عنها لزميله في الفريق الذي لعب المباراة رقم 500 في مسيرته.

وأضاف قائلًا: “لن أحصل على الجائزة، ميلنر يستحقها على كل ما قدمه في مسيرته، أنت تستحقها أكثر مني”.

What a player and what a humble man mashallah! @MoSalah pic.twitter.com/TX7w5brOyO — Obayd Nakhuda (@Obayd8) December 8, 2018

فيما قال ميلنر في تصريحاته لشبكة قنوات “بي بي سي” عقب المواجهة: “أعتقد أن الأمر يتعلق بإيجاد طريقة للفوز، مو صلاح كان رائعًا لا يصدق، وقمنا بالعمل بشكل جيد نحن بحاجة إلى الاستمرار”.

وأضاف أن “صلاح لاعب كبير، في الأوقات التي تكون فيها الأمور معقدة ولا تسير بالطريقة التي تريدها، فأنت في حاجة للاعبين الكبار القادرين على تغيير الأمور، لقد فعل مو ذلك اليوم، إنه لاعب مميز بالنسبة لدينا، لدينا هذه الجودة في الفريق ككل”.

ميلنر علّق أيضًا على مشاركته كظهير أيمن في مباراة اليوم مواصلًا: “كان الأمر مختلفًا مرة أخرى ولكنك تفعل ما هو مطلوب، ذلك يمنح ألكسندر أرنولد بعض الراحة، كان من الجميل أن تكون جزءًا من هذا الأداء وتساهم في تحقيق الفوز الفريق”.

واختتم بشأن صدارة ليفربول للبطولة: “من الجميل أن ترى ذلك، ذلك هو المركز الذي نريد أن نكون فيه في نهاية الموسم، هناك طريق طويل لنقطعه”.