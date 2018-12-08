ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هاتريك محمد صلاح‎ (صورة)

واصل الدولي المصري محمد صلاح تألقه في مباراة ليفربول أمام بورنموث، حيث استطاع تسجيل ثلاثة أهداف في المباراة، التي انتهت بفوز الريدز برباعية.

ورفع صلاح رصيد أهدافه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم إلى 10 أهداف من 15 مباراة، متساويًا مع الغابوني أوباميانغ مهاجم آرسنال.

وقالت شبكة “أوبتا” للإحصائيات: إن النجم المصري أصبح أول لاعب من ليفربول يسجل هاتريك خارج ملعبه منذ أن فعلها لويس سواريز في 2014 في مرمى كارديف سيتي.

وأوضحت شبكة “سكواكا” أن هذا هو الهاتريك الثاني الذي يسجله محمد صلاح مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، متساويًا مع أسطورة النادي ستيفن جيرارد.

ووفقًا لشبكة “سكاي سبورتس”، فقد أصبح صلاح بهذا الهدف أسرع لاعب يسجل 40 هدفًا لليفربول في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، وحقق هذا الرقم في المباراة رقم 52.

وكان الإسباني فرناندو توريس يحمل الرقم القياسي السابق، بعدما سجل الهدف رقم 40 في 60، متفوقًا على روبي فاولر (77 مباراة) ، ومايكل أوين (77 مباراة أيضًا)، ولويس سواريز (78 مباراة).

وأشارت الشبكة إلى أن صلاح هز الشباك في المباريات الثلاث التي خاضها أمام بورنموث بالدوري الممتاز.

من جانبها، قالت شبكة “أوبتا” للإحصائيات: إن صلاح سجل الهدف الافتتاحي للمباراة في 7 مناسبات هذا الموسم، أكثر بهدفين من أي لاعب آخر.

وجاءت الترتيب كالتالي:

لاعب ليفربول “محمد صلاح” 10أهداف.

لاعب آرسنال “بيير إيميريك أوباميانغ” 10 أهداف.

لاعب توتنهام “هاري كين” 9 أهداف.

لاعب مانشستر سيتي “رحيم ستيرلينغ” 8 أهداف.

لاعب بورنموث “كالوم ويلسون” 8 أهداف.

لاعب مانشستر سيتي “سيرجيو أغويرو” 8 أهداف.

لاعب برايتون “جلين موراي” 8 أهداف.