أهداف محمد صلاح في مباراة ليفربول وبورنموث (فيديو الهاتريك)

سجل النجم المصري محمد صلاح الهدف الأول لناديه ليفربول في مباراته أمام بورنموث، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسدد البرازيلي روبرتو فيرمينو الكرة على المرمى، ليتصدى لها حارس بورنموث، ويكملها محمد صلاح في المرمى، في الدقيقة 25.

ويسعى ليفربول لتحقيق الفوز الخامس على التوالي في الدوري الإنجليزي.

ويملك ليفربول 39 نقطة في المركز الثاني، ويتأخر بنقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر، الذي يلاقي تشيلسي، الرابع، اليوم.

#BOULIV

هدف ليفربول الأول ” محمد صلاح ” HD via @i7S8R_ pic.twitter.com/SaGxaRE1gG — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD133) ٨ ديسمبر ٢٠١٨

وفي الدقيقة 48 سجل محمد صلاح الهدف الثاني لليفربول.

وفي الدقيقة 77 يسجل صلاح الرابع للريدز، والثالث له في المباراة.