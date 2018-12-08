نادي ليفربول يسقط بورنموث ويرتقي إلى صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي “مؤقتًا”

حقق نادي ليفربول فوزًا ثمينًا على حساب بورنموث، بأربعة أهداف نظيفة، ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي، والتي أقيمت على ملعب فيتاليتي.

وتمكن محمد صلاح من إحراز الهدفين الأول لليفربول في الدقيقة 25، والثاني في الدقيقة 48 من المباراة، بينما جاء الهدف الثالث عن طريق كووك بالخطأ في مرماه في الدقيقة 68، وجاء الرابع عن طريق صلاح أيضًا في الدقيقة 77 من المباراة.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد ليفربول إلى 42 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بشكل مؤقت، بينما توقف رصيد بورنموث عند 23 نقطة في المركز السابع.