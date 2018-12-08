أهداف مباراة ليفربول وبورنموث.. 4-0 لـ”الريدز” (فيديو)

سجل محمد صلاح الهدف الأول لفريق ليفربول في شباك بورنموث، في المواجهة التي تجمع الفريقين، بملعب “فيتنس فيرست”، ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويتطلع ليفربول (الثاني بـ39 نقطة) للفوز، واحتلال الصدارة مؤقتًا لحين انتهاء مباراة تشيلسي، ومانشستر سيتي، المتصدر الحالي للدوري بـ41 نقطة، فيما يحتل بورنموث، المركز السابع بـ23 نقطة.

وفي الدقيقة 48 سجل محمد صلاح الهدف الثاني لليفربول.

وفي الدقيقة 68 سجل ستيف كوك، لاعب بورنموث، الهدف الثالث للريدز بالخطأ في مرماه.

وفي الدقيقة 77 يسجل صلاح الرابع للريدز، والثالث له في المباراة.

#BOULIV

جووووووووووووول ليفربول الرااااااااااابع " محمد صلاح هاااااااتريك " هددددف رااااااااااااااااااااااااااااااااااااائع ???????????????? HD via @i7S8R_ pic.twitter.com/JB5JM3zCW5 — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD133) December 8, 2018

ويسعى ليفربول لحصد النقاط الثلاث في مباراة اليوم، للحصول على دفعة معنوية هائلة قبل مواجهة نابولي الإيطالي المصيرية، الثلاثاء المقبل، بملعب “أنفيلد”، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

في المقابل، يفتقد بورنموث في مباراة ليفربول اليوم لجهود لاعبه لويس كوك الذى يعاني من إصابة في الركبة ستبعده عن الملاعب نحو 9 أشهر، وهي الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في فوز فريقه 2-1 على هدرسفيلد تاون بالجولة الماضية.

وتعد هذه المواجهة الثالثة للنجم المصري محمد صلاح أمام بورنموث بمسابقة الدوري الإنجليزي، بعدما سبق وأن خاض مباراتين قبل مباراة اليوم، وسجل محمد صلاح هدفًا في فوز ليفربول على بورنموث برباعية نظيفة، الموسم الماضى بملعب المنافس علمًا بأن اللاعب المصري شارك في هذه المباراة لمدة 71 دقيقة.

كما سجل في مباراة “أنفيلد”، بالجولة 34 من الدوري الإنجليزي، في فوز ليفربول على بورنموث بثلاثية نظيفة، وشارك لمدة 90 دقيقة.