غوارديولا يثق في عدم استبعاد مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إنه تلقى ضمانات من إدارة النادي أنه لن يتم استبعاد الفريق من دوري أبطال أوروبا وسط مزاعم عن مخالفة لوائح اللعب النظيف المالي للاتحاد القاري للعبة.

ويجري الاتحاد الأوروبي تحقيقات في مزاعم لصحيفة (دير شبيغل) الألمانية نشرتها الشهر الماضي بأن ملاك سيتي بالغوا في تقدير قيمة إيرادات عقود الرعاية للتوافق مع لوائح اللعب النظيف المالي.

وردّ سيتي وقال إن هناك بعض المعلومات “تمت قرصنتها” وأكد أنه ضحية “لمحاولة منظمة وواضحة” لتشويه سمعة النادي.

وإذا أدين سيتي بمخالفة اللوائح فإنه سيكون معرضًا للاستبعاد من دوري الأبطال.

وقال غوارديولا، الذي تولى مسؤولية قيادة سيتي بهدف إحراز اللقب القاري، إنه يتحلى بالهدوء في التعامل مع الموقف.

وأضاف لوسائل إعلام بريطانية “لن يتم استبعادنا. هذا ما أعتقده لأني أثق في رئيسي (خلدون المبارك) ورئيسي التنفيذي (فيران سوريانو) وهذا ما قالاه لي. أثق فيهما”.

وتابع “لو حدث ذلك لأن الاتحاد الأوروبي قرر ذلك فسنقبل بالأمر ونمضي قدمًا”.

ويتصدر سيتي الدوري هذا الموسم برصيد 41 نقطة من 15 مباراة ويتقدم بفارق نقطتين على ليفربول صاحب المركز الثاني.