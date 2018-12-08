مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي.. عقدة الفشل وصراع الفلاسفة يشعلان صدام ساري وغوارديولا

تحت شعار صراع الفلاسفة، يدور اللقاء المرتقب بين تشيلسي وضيفه مانشستر سيتي، مساء السبت، على ملعب ستامفورد بريدج، في قمة مباريات الجولة السادسة عشر ببطولة الدوري الإنجليزي.

ويعتمد الفريقان على وجود مدربين أصحاب فلسفة في مجال التدريب وهما الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي والإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لتشيلسي.

وتستعرض شبكة “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز ملامح صدام تشيلسي ومانشستر سيتي، فإلى السطور التالية:

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 20:30 اليوم السبت بتوقيت مكة المكرمة، بإدارة الحكم مايكل أوليفير.

وتبث المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2 بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي.

ترتيب الفريقين

يحتل مانشستر سيتي صدارة ترتيب البريمييرليغ بعد 15 مباراة لم يعرف خلالها طعم الهزيمة وحصد 13 انتصارًا وتعادلين فقط، هو الفريق الأقوى هجوميًا بتسجيل 45 هدفًا وثاني أقوى دفاع باستقبال 7 أهداف فقط مع مدربه الإسباني بيب غوارديولا وهدافيه الأرجنتيني سيرجيو أغويرو والإنجليزي رحيم سترلينغ.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 31 نقطة بقيادة مدربه الإيطالي ماوريسيو ساري، وحصد الفريق الفوز 9 مرات مقابل 4 تعادلات وخسر مرتين وسجل البلوز 31 هدفًا واستقبلوا 13 هدفًا ويعد البلجيكي إدين هازارد هداف تشيلسي برصيد 7 أهداف.

عقدة الفشل وصراع الفلاسفة

يعاني ماوريسيو ساري من عقدة الفشل أمام بيب غوارديولا، وتقابل المدربان 3 مرات من بينهما مرتان في الموسم الماضي بدوري أبطال أوروبا حين كان ساري مدربًا لنابولي وخسر ذهابًا وإيابًا، ثم خسر كأس الدرع في بداية الموسم مع تشيلسي.

ويبدو اللقاء بمثابة صراع فلاسفة داخل المستطيل الأخضر خاصة مع وجود طريقة لعب تشهد المرونة التكتيكية واللعب على الاستحواذ والكرة الهجومية المميزة.

ويرى ساري أن غوارديولا بمثابة وحش مقدس في مجال التدريب ولديه أفكار جذابة تشبه الطفرة بالنسبة للمجال التدريبي بصفة عامة.

قدرات تشيلسي

يدرك ساري جيدًا أن فرصته في ملعبه ستامفورد بريدج تبدو الأهم لتحقيق الفوز وحسم النقاط الثلاث وإلحاق أول هزيمة بمانشستر سيتي ليعيد الحسابات في سباق المنافسة على لقب الدوري.

وتبدو صفوف تشيلسي مكتملة عدا بعض الشكوك التي تحيط بمشاركة اللاعب النيجيري فيكتور موزيس، ويعتمد ساري على طريقته 4-3-3 ويعول على حارسه الإسباني كيبا وأمامه الرباعي الألماني أنتونيو رودريغير والبرازيلي دافيد لويز وثنائي الأطراف الإسبان سيزار أزابيلكويتا وماركوس ألونسو ويعد الأخير مفتاحًا مهمًا لبناء الهجمات من الجبهة اليسرى.

ويعول ساري على لاعب الارتكاز الفرنسي نغولو كانتي مع الكرواتي ماتيو كوفاسيتش والإيطالي جورجينهو، بينما تتجه الأنظار إلى البلجيكي إدين هازارد نجم الشباك واللاعب الموهوب بجانب البرازيلي ويليان أو الإسباني بيدرو والفرنسي أوليفييه جيرو.

أسلحة مانشستر سيتيي

يعاني مانشستر سيتي من بعض الغيابات على رأسها الهداف سيرجيو أغويرو والموهوب كيفين دي بروين والظهير بنيامين ميندي والحارس كلاوديو برافو ومانغالا.

ويعتمد غوارديولا على طريقته 4-3-3 بالاستحواذ الذي يلجأ إليه في خط الوسط، ويراهن البيب على حارسه البرازيلي إديرسون وأمامه الرباعي جون ستونز وإيمريك لابورت وكايل ووكر وفابيان ديلف في خط الدفاع بجانب ثلاثي الارتكاز فرناندينهو وبرناردو سيلفا ودافيد سيلفا.

ويراهن غوارديولا على الثلاثي الهجومي ليروي ساني ورحيم سترلينغ ورياض محرز في قيادة الخط الأمامي في غياب أغويرو وربما يحتفظ البيب بساني أو محرز لصالح غابريل خيسوس.