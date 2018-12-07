مانشستر سيتي يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة تشيلسي

تلقى مانشستر سيتي حامل لقب ومتصدر الدوري الإنجليزي ضربة قوية بعدما تأكد غياب هدافه التاريخي سيرجيو أغويرو عن مواجهة تشيلسي في ستامفورد بريدج يوم السبت.

وتعرّض المهاجم الأرجنتيني لإصابة خلال التدريب وغاب عن فوز فريقه 2-1 على واتفورد يوم الثلاثاء الماضي لينضم إلى قائمة المصابين إلى جوار زميله كيفين دي بروين لاعب وسط تشيلسي السابق.

وغاب دي بروين عن المباريات التي خاضها الفريق في الشهر الماضي بعد إصابته في أربطة الركبة في مباراة فريقه خلال الفوز على فولهام في كأس (كاراباو).

ومن المرجح أن يقود غابرييل جيسوس مجددًا هجوم الفريق في غياب أغويرو، لكن المهاجم البرازيلي البالغ من العمر 21 عامًا عانى أمام المرمى هذا الموسم حيث سجل هدفًا واحدًا في 12 مباراة.

وقال بيب غوارديولا المدير الفني لسيتي إن أغويرو ودي بروين لن يشاركا أمام تشيلسي لكنهما سيعودان قريبًا.

وواصل فريق المدرب غوارديولا انتصاراته بفوز في واتفورد يوم الثلاثاء وفي اليوم التالي خسر تشيلسي 2-1 أمام مستضيفه ولفرهامبتون واندرارز ليتكبد الهزيمة الثانية في آخر ثلاث مباريات في الدوري.

وما زال سيتي وليفربول هما الفريقان الوحيدان اللذان لم يهزما في المسابقة حتى الآن، لكن غوارديولا نفى مزاعم حفاظ فريقه على سجله خال من الهزائم حتى نهاية الموسم.

وقال ساري بعد الهزيمة أمام ولفرهامبتون إن “مانشستر سيتي في مستوى مختلف، يجب أن نلعب ونكافح لكي نكون في المربع الذهبي، سيتي هو أفضل فريق في أوروبا وربما في العالم، يستطيع الفوز بدوري أبطال أوروبا”.

وفوز ليفربول على بيرنلي سيصعد به إلى الصدارة بشكل مؤقت إلى موعد انتهاء مباراة تشيلسي ضد سيتي على الأقل.