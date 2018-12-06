موعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

في أقل من أسبوعين اختفت حالة التفاؤل التي تسبب فيها حفاظ تشيلسي على سجله الخالي من الهزيمة في أول 12 مباراة مع ماوريتسيو ساري منذ توليه المسؤولية ويخوض المدرب الإيطالي اختبارًا صعبًا عندما يستضيف مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وللإنصاف فمدرب نابولي السابق شدَّد على أن فريقه ليس مستعدًّا لمنافسة سيتي على اللقب وارتفع الفارق بينهما إلى عشر نقاط قبل مواجهتهما يوم السبت.

وواصل فريق المدرب بيب غوارديولا انتصاراته بفوز في واتفورد يوم الثلاثاء وفي اليوم التالي خسر تشيلسي 2-1 أمام مستضيفه ولفرهامبتون واندرارز ليتكبد الهزيمة الثانية في آخر ثلاث مباريات في الدوري.

وقال ساري إن “فريقه قدَّم أداءً جيّدًا لمدة 55 دقيقة فقط أمام ولفرهامبتون ويعلم أنه يجب أن يكون في قمّة مستواه لو أراد إيقاف تقدم سيتي.

وأشار إلى أنه يتوقع “رد الفعل الكبير” يوم السبت لكن يبدو أنه يتأقلم مع منافسة توتنهام هوتسبير وآرسنال على مكان في المربع الذهبي أكثر من مطاردة ليفربول وسيتي حامل اللقب.

وقال ساري بعد الهزيمة أمام ولفرهامبتون “مانشستر سيتي في مستوى مختلف. يجب أن نلعب ونكافح لكي نكون في المربع الذهبي.

“سيتي هو أفضل فريق في أوروبا وربما في العالم. يستطيع الفوز بدوري أبطال أوروبا”.

موعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي

وتنطلق المباراة يوم السبت المقبل في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، وتنقل على قنوات بي إن سبورتس.

ورغم استبعاد يورغن كلوب مدرب ليفربول، الذي لم يخسر مثل سيتي في الدوري هذا الموسم، روبرتو فيرمينو ومحمد صلاح وساديو ماني من التشكيلة الأساسية في بيرنلي خرج الفريق فائزًا 3-1 أمس الأربعاء.

ومع انتظاره مواجهة ضد نابولي لا بديل فيها عن الفوز للتأهل إلى أدوار خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا، ربما يقرر كلوب إدخال بعض التغييرات على التشكيلة الأساسية عندما يحل ضيفًا على بورنموث صاحب المركز السابع في مباراة مبكرة يوم السبت.

وفوز ليفربول سيصعد به إلى الصدارة بشكل مؤقت إلى موعد انتهاء مباراة تشيلسي ضد سيتي على الأقل.

موعد مباراة ليفربول وبورنموث

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة والنصف مساء يوم السبت المقبل، وتنقل على قنوات بي إن سبورتس.

وسيفكر توتنهام هوتسبير في مواجهته الحاسمة في دوري الأبطال ضد برشلونة عندما يحل ضيفًا على ليستر سيتي مساء السبت.

ولن يكون المدرب ماوريسيو بوكيتينو سعيدًا بخوض مواجهة الساعة الـ 1945 بتوقيت غرينتش قبل مباراة برشلونة مساء الثلاثاء والتي يجب فيها على توتنهام الفوز أو تحقيق نتيجة مماثلة لإنترناسيونالي على الأقل للتأهل لدور الستة عشر.

ولن يشعر آرسنال صاحب المركز الخامس بهذا القلق عندما يستضيف هدرسفيلد تاون يوم السبت وهو يسعى لتمديد سجله الخالي من الهزيمة إلى 21 مباراة بجميع المسابقات.

ويستضيف مانشستر يونايتد، الذي يتأخر بفارق 18 نقطة عن سيتي وثماني نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع بعد ثلاثة تعادلات متتالية، منافسه فولهام متذيل الترتيب.

وأدخل جوزيه مورينيو مدرب يونايتد 46 تغييرًا على تشكيلته الأساسية حتى الآن هذا الموسم وستكون الأنظار موجهة على اختياراته عندما يواجه كلاوديو رانييري المدرب الجديد في فولهام.

وترك مورينيو لاعبه الفرنسي بول بوجبا صاحب أغلى صفقة انتقال في تاريخ النادي على مقاعد البدلاء في التعادل 2-2 مع أرسنال أمس الأربعاء ووضع روميلو لوكاكو بجانبه أيضًا لكن أنطوني مارسيال تعرَّض لإصابة ربما تكون القلق الأكبر للمدرب البرتغالي.

ويحل برايتون اند هوف ألبيون ضيفًا على بيرنلي يوم السبت، فيما سيخوض المدرب رالف هازنهوتل مباراته الأولى مع ساوثامبتون ضد كارديف سيتي.

ويبحث وست هام يونايتد عن انتصاره الثالث على التوالي، عندما يستضيف كريستال بالاس في قمّة أخرى في العاصمة لندن.