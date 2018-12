ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة 15 (صورة)

انتفض ليفربول بشكل رائع في الشوط الثاني ليعوض تأخره بهدف ويهزم بيرنلي 3-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم باستاد تيرف مور اليوم الأربعاء.

تقدم بيرنلي بهدف عن طريق جاك كورك في الدقيقة 54 من زمن اللقاء.

وعاد ليفربول بثلاثية عبر جيمس ميلنر والبرازيلي روبرتو فيرمينو والسويسري شيردان شاكيري في الدقائق 62 و69 و90+1 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، يحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 39 نقطة، فيما تجمد رصيد بيرنلي عند 9 نقاط في المركز التاسع عشر.

كما تعادل آرسنال ومانشستر يونايتد في قمة الجولة 15 بهدفين لكل فريق.

بهذه النتيجة يحتل آرسنال المركز الخامس برصيد 31 نقطة، بفارق 9 نقاط عن مانشستر يونايتد الثامن.

وسقط تشيلسي في فخ الهزيمة أمام وولفرهامبتون ليفقد المركز الثالث لصالح توتنهام الذي فاز على ساوثهامبتون بثلاثية مقابل هدف.

ويتصدر المسابقة فريق مانشستر سيتي برصيد 41 نقطة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي كاملًا:

What it all means… pic.twitter.com/5zDgyqeBfq

— Premier League (@premierleague) ٥ ديسمبر ٢٠١٨