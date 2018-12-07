مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي.. كلاوديو رانييري يساند جوزيه مورينيو المذهل

يعاني جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للتفوق على منتقديه، لكنه وجد في كلاوديو رانييري مدرب فولهام الجديد المساندة المطلوبة.

ويحل الإيطالي رانييري بفريقه الجديد الذي يتذيل الترتيب ضيفًا على مانشستر يونايتد غدًا السبت وأشار إلى أنه يتطلع لتجديد صداقته مع الرجل الذي تبعه في تدريب تشيلسي في 2004.

وقال رانييري، العائد إلى الدوري الممتاز لأول مرة منذ رحيله عن ليستر سيتي في 2017 بعدما قاده إلى اللقب، إن مورينيو كان أول من هنأه على عودته.

وأبلغ رانييري الصحفيين بقوله: “كان أول من أرسل رسالة إلي لتهنئتي على العودة، إنه صديق رائع. وأبلغني ‭’‬مرحبًا بعودتك وأتمنى لك التوفيق‭’‬”.

وأضاف قائلًا: “كانت رسالة نصية، نتحدث في بعض الأحيان، إنه رجل مذهل، أعرفه منذ فترة طويلة عندما جاء إلى تشيلسي ثم إلى إيطاليا وكان مهذبًا، إنه رجل ومدرب رائع وأيضًا كرة القدم مهمة للغاية”.

ووضع مورينيو أول حرفين من اسم رانييري على ملابسه بعد إقالة المدرب الإيطالي من تدريب ليستر سيتي في الموسم الماضي في إشارة إلى احترامه للمدرب الذي قاد الفريق قبل ذلك بـ 9 أشهر إلى اللقب.

ويواجه المدرب البرتغالي وقتًا صعبًا في أولد ترافورد مع وجود الفريق في المركز الثامن، وهو يتأخر بفارق 18 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر و8 نقاط عن المربع الذهبي.

ويؤمن رانييري أن مانشستر يونايتد يتطور لكنه يأمل في زيادة مشاكل مورينيو.

وقال: “أعتقد أن مانشستر يونايتد يتحسن، بالنسبة لنا فالأمر سيكون صعبًا، يجب علينا تقديم أداء مثالي، مانشستر يونايتد أحد أفضل الفرق في الدوري الممتاز، وأيضًا يقوم بعمل جيد في دوري أبطال أوروبا. إنه فريق رائع.

“نريد الحصول على نقطة، نعلم أن الأمر صعب لكنه ليس مستحيلًا”.

ويتذيل فولهام الترتيب بـ 9 نقاط من 15 مباراة وقال رانييري إن سلسلة من النتائج الجيدة بدءًا من أولد ترافورد يمكن أن تقلب موسم الفريق.

وأضاف عن التعادل ضد ليستر سيتي يوم الأربعاء “عملنا يسير إلى الأمام، الحصول على نقطة أفضل من لا شيء، الأمر ليس سهلًا عندما تظل في المركز الأخير، من الصعب أن تصل ثقتك إلى 100%.

“لكن لو حققت مجموعة من النتائج الإيجابية فستزيد ثقتك على الفور وأعتقد أننا نستطيع فعل ذلك قريبًا”.

واستمتع رانييري ببداية مظفرة مع فولهام بالفوز 3/2 على ساوثامبتون الشهر الماضي قبل أن يسقط 0/2 أمام مستضيفه تشيلسي ثم تعادل 1/1 مع ضيفه ليستر سيتي.

وقال رانييري: “أعتقد أن من شاهد المباريات الثلاث سيرى تطور الفريق قليلًا في كل مرة، أمامنا الكثير من العمل لكننا نسير في الطريق الصحيح”.

وتعادل مانشستر يونايتد في آخر 3 مباريات في الدوري إذ عدل تأخره في اثنتين منهما آخرهما 2/2 مع ضيفه آرسنال المتألق يوم الأربعاء.