لماذا سخر مسؤولو مانشستر يونايتد من عرض برشلونة لشراء بوغبا؟

أبدى نادي برشلونة الإسباني رغبته في التعاقد مع الفرنسي الدولي بول بوغبا لاعب وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وبحسب صحيفة “الديلي إكسبريس” البريطانية، فإن مسؤولي برشلونة طلبوا رسميًا التعاقد مع بوغبا، في ظل توتر العلاقات بين اللاعب ومدربه البرتغالي جوزيه مورينيو.

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الجمعة، إن قائد برشلونة جيرارد بيكيه تولى بنفسه مهمة إقناع بوغبا بالانضمام إلى العملاق الكتالوني.

وأشارت إلى أن المفاوضات دخلت نطاق الجدية بالفعل بين مسئولي الناديين مع مينو رايولا وكيل أعمال النجم الفرنسي المتوج مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم في روسيا 2018.

وتابعت بقولها إن مسؤولي مانشستر يونايتد سخروا من عرض برشلونة، حيث أبدى مسؤولو البارسا رغبتهم في ضم بوغبا مقابل بيع لاعبين إلى مانشستر يونايتد وهما ياري مينا وأندري غوميز.

وتوترت العلاقات تمامًا بين بوغبا ومورينيو داخل قلعة مانشستر يونايتد، خاصة بعد مباراة ساوثهامبتون التي أقيمت السبت الماضي.

ودخل الطرفان في معركة كلامية داخل غرفة خلع الملابس بعد المباراة، وقال مورينيو إن بوغبا “فيروس” داخل الفريق، في حين ردّ الفرنسي بقوله إن مورينيو لا يحترم اللاعبين ولا الأنصار، ويحارب كل المخلصين حوله.

وجلس بوغبا على مقاعد البدلاء خلال مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال يوم الأربعاء الماضي، قبل أن يتم الدفع به في الدقيقة 75.

وأشارت تقارير صحافية إلى رغبة نادي يوفنتوس الإيطالي في استعادة نجمه مرة أخرى