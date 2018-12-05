أهداف مباراة ليفربول وبيرنلي.. (3/1) للريدز (فيديو)

تقدم جاك كروك لاعب نادي بيرنلي بهدف لصالح فريقه في شباك ليفربول خلال المباراة التي أُقيمت بين الفريقين على ملعب تيرف موور، معقل الأول، في إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي الدقيقة 53 ارتقى كروك وسجل قوية متقدمًا لصالح فريقه.

وتعادل جيمس ميلنر لليفر في الدقيقة 62، وتبعه روبرتو فيرمينو في الدقيقة 69.

وأحرز شاكيري الهدف الثالث للريدز في الدقيقة 90 من عمر اللقاء.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في الدوري برصيد 36 نقطة، ويتطلع لتخطي عقبة بيرنلي، من أجل الحفاظ على فارق النقطتين مع مانشستر سيتي المتصدر وحامل اللقب، برصيد 41 نقطة.

وعلى الجانب الآخر، لم يعرف بيرنلي طعم الفوز في آخر 7 جولات، ليتراجع ترتيبه إلى المركز قبل الأخير في جدول الترتيب، وفي جعبته 9 نقاط من انتصارين و3 تعادلات.

كما لم يحقق بيرنلي سوى انتصار وحيد على ليفربول من آخر 8 مواجهات جمعت بينهما في البريميرليغ (6 هزائم وتعادل)، إذ يعود آخر فوز للفريق إلى أغسطس 2016 (2-0).

ويتمتع ليفربول بتاريخ جيد عندما يخوض مباريات الدوري، يوم الأربعاء، إذ لم يتلق أي هزيمة في آخر 16 مباراة، وكانت آخر هزيمة أمام ستوك سيتي (3-1) العام 2012.