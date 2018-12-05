موعد مباراة ليفربول ضد بيرنلي اليوم في الدوري الإنجليزي

يواجه بيرنلي نظيره ليفربول، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب تيرف موور، معقل الأول، في إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في الدوري برصيد 36 نقطة، ويتطلع لتخطي عقبة بيرنلي، من أجل الحفاظ على فارق النقطتين مع مانشستر سيتي المتصدر وحامل اللقب، برصيد 41 نقطة.

وعلى الجانب الآخر، لم يعرف بيرنلي طعم الفوز في آخر 7 جولات، ليتراجع ترتيبه إلى المركز قبل الأخير في جدول الترتيب، وفي جعبته 9 نقاط من انتصارين و3 تعادلات.

كما لم يحقق بيرنلي سوى انتصار وحيد على ليفربول من آخر 8 مواجهات جمعت بينهما في البريميرليغ (6 هزائم وتعادل)، إذ يعود آخر فوز للفريق إلى أغسطس 2016 (2-0).

ويتمتع ليفربول بتاريخ جيد عندما يخوض مباريات الدوري، يوم الأربعاء، إذ لم يتلق أي هزيمة في آخر 16 مباراة، وكانت آخر هزيمة أمام ستوك سيتي (3-1) عام 2012.

الموعد والقناة الناقلة

تنطلق تلك المباراة في تمام الساعة الـ 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، الـ10:45 بتوقيت السعودية، وسيتم نقلها عبر قناة بي إن سبورتس HD1، وسيتولى التعليق عليها، المعلق المصري محمد الكواليني.