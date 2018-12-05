أهداف مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال.. (2/2) (فيديو)

تقدم موستافي، لاعب نادي آرسنال، بهدف لصالح فريقه في شباك مانشستر يونايتد، خلال مباراة الفريقين التي تقام على ملعب “أولد ترافورد”، في قمّة مباريات الجولة الخامسة عشرة من منافسات الدوري الإنجليزي.

وارتقى موستافي وسدد رأسية قوية فشل ديفيد دي خيا في التعامل معها.

وتعادل أنتوني مارسيال سريعًا لمانشستر يونايتد في الدقيقة 31 من متابعة لعرضية زميله.

الدوري الإنجليزي | مانشستر يونايتد 1 × 1 أرسنال | هدف التعادل لـ اليونايتد ” مارسيال ” HD حسابي الأساسي @i7S8R_ #MUNARS pic.twitter.com/ZqidDTl1id — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD132) ٥ ديسمبر ٢٠١٨

في الشوط الثاني نجح ألكسندر لاكازيت في التقدم لآرسنال مرة أخرى في الدقيقة 68، ولكن لينغارد عادل النتيجة بعده بدقيقة واحدة.

وجمع مانشستر يونايتد 22 نقطة من 14 مباراة في المسابقة هذا الموسم، وهو رقم متواضع قياسًا بالأسماء اللامعة التي يزخر بها الفريق، في وقت يبدو فيه آرسنال بوضع أفضل بعدما جمع 30 نقطة بقيادة المدرب الجديد أوناي إيمري، الذي تسلَّم المهمة خلفًا للفرنسي آرسين فينغر.

ولا يعيش الشياطين الحمر أفضل أيامهم بعد التعثرات والتذبذب الواضح في النتائج في السنوات الأخيرة، كما يعيش “الغانرز” أوضاعًا ليست أفضل في السنوات الأخيرة، ولكن في هذا الموسم تمكن من استعادة مستواه بعض الشيء.

كما يدخل آرسنال المباراة من أجل تحطيم عقدة استمرت على مدار 12 عامًا، خلال مواجهاته أمام فريق مانشستر يونايتد في البريميرليغ على معقل الأخير، إذ لم يحقق الغانرز الفوز على اليونايتد منذ 2006.

وكان آخر فوز حققه فريق المدفعجية على الشياطين الحمر في معقله “أولد ترافورد”، يرجع إلى يوم الـ17 من سبتمبر عام 2006، بنتيجة 1 – 0، سجل هدف المباراة الوحيد المهاجم التوغولي إيمانويل أديبايور.