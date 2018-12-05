موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد آرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي

يصطدم مانشستر يونايتد بنظيره آرسنال، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب “أولد ترافورد”، في قمّة مباريات الجولة الخامسة عشرة من منافسات الدوري الإنجليزي.

وجمع مانشستر يونايتد 22 نقطة من 14 مباراة في المسابقة هذا الموسم، وهو رقم متواضع قياسًا بالأسماء اللامعة التي يزخر بها الفريق، في وقت يبدو فيه آرسنال بوضع أفضل بعدما جمع 30 نقطة بقيادة المدرب الجديد أوناي إيمري الذي تسلَّم المهمة خلفًا للفرنسي آرسين فينغر.

ولا يعيش الشياطين الحمر أفضل أيامهم بعد التعثرات والتذبذب الواضح في النتائج في السنوات الأخيرة، كما يعيش “الغانرز” أوضاعًا ليست أفضل في السنوات الأخيرة، ولكن في هذا الموسم تمكن من استعادة مستواه بعض الشيء، ويأمل كلا الفريقين في هذه المواجهة تحقيق الانتصار، خصوصًا أن اليونايتد يأمل في كسر سلسلة التعادلات الأخيرة، بينما يأمل آرسنال في تحقيق انتصار جديد بعد الفوز في ديربي شمال لندن.

كما يدخل آرسنال المباراة من أجل تحطيم عقدة استمرت على مدار 12 عامًا خلال مواجهاته أمام فريق مانشستر يونايتد في البريميرليغ على معقل الأخير، إذ لم يحقق الغانرز الفوز على اليونايتد منذ 2006.

وكان آخر فوز حققه فريق المدفعجية على الشياطين الحمر في معقله “أولد ترافورد”، يرجع إلى يوم الـ17 من سبتمبر عام 2006، بنتيجة 1 – 0، سجل هدف المباراة الوحيد المهاجم التوغولي إيمانويل أديبايور.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الساعة الـ10 بتوقيت القاهرة، الـ11 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beIN SPORTS HD 2 بتعليق الجزائري حفيظ دراجي.