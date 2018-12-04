ماذا قال مورينيو عن مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال في الدوري الإنجليزي؟

يتوقع جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، أن يخوض فريقه اختبارًا صعبًا في مواجهة غريمه آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز، غدًا الأربعاء.

وقال المدرب البرتغالي، اليوم الثلاثاء، إن مشاركة منافسه اللندني في الدوري الأوروبي، وليس دوري أبطال أوروبا، ربما تجعله أكثر حيوية ونشاطًا من يونايتد.

وصعد آرسنال إلى المركز الرابع بعد أن تغلب 4-2 على توتنهام هوتسبير في الدوري، يوم الأحد، لكن مورينيو أشار إلى أن قدرة آرسنال في الحفاظ على حيوية ونشاط لاعبيه في المباريات الكبرى تأتي بسبب تطبيق سياسة التناوب بين اللاعبين في الدوري الأوروبي.

وقال مورينيو في مؤتمر صحفي: “المباراة مختلفة وصعبة بالنسبة لنا. سنواجه فريقًا جيدًا ويمر بفترة صعود دون المعاناة من إجهاد المباريات لأن آرسنال يلعب في الدوري الأوروبي”.

وأضاف مورينيو الذي ضمن فريقه الصعود في دوري الأبطال: “عندما تنافس في الدوري الأوروبي فعادة ما تدفع بلاعبي الصف الثاني وتمنح اللاعبين الأساسيين راحة.

“أما مانشستر يونايتد فعليه أن يبذل قصارى جهده ما يتسبب في المعاناة من الإجهاد بسبب توالي المباريات”.

ونجح يونايتد في تحويل تأخره إلى تعادل 2-2 أمام ساوثهامبتون في الجولة الماضية، لكنه لم يحقق أي انتصار في الدوري منذ الفوز 2-1 على بورنموث، الشهر الماضي.

ويحتل يونايتد المركز السابع برصيد 22 نقطة، لكن مورينيو يرى أن فريقه يستطيع أن يتخطى إيفرتون، سادس الترتيب.

وأوضح مورينيو: “لا يجب أن يكون مانشستر يونايتد في المركز السابع بأي حال من الأحوال… كان استثمار إيفرتون رائعًا ومن الواضح وجود تحسن كبير في الفريق مقارنة بالموسم الماضي”.

وأضاف: “لا أعتقد أن إيفرتون سيتفوق على يونايتد مع نهاية الموسم. هناك ستة أندية يجب أن تستمر في المراكز الستة الأولى”.

وتحوم شكوك حول مشاركة لوك شو وإيريك بيلي وكريس سمولينغ وفيل جونز من خط دفاع يونايتد، بينما سيغيب آشلي يانغ بسبب الإيقاف.