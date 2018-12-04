أهداف مباراة مانشستر سيتي وواتفورد.. 2-1 لـ”السيتيزنز” (فيديو)

أهداف مباراة مانشستر سيتي وواتفورد.. 2-1 لـ”السيتيزنز” (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

سجل ليروي ساني الهدف الأول لفريق مانشستر سيتي في شباك واتفورد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب “فيكارج رود”، في إطار منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزى الممتاز.

وفي الدقيقة 51 أضاف رياض محرز الهدف الثاني للسيتي.

وفي الدقيقة 85 قلص عبدالله دوكوري النتيجة لواتفورد وسجل الهدف الأول.

ويدخل فريق مانشستر سيتي اللقاء متصدرًا جدول ترتيب المسابقة برصيد 38 نقطة، ولا سبيل أمامه سوى حصد النقاط  الثلاث للحفاظ على الصدارة في ظل الملاحقة الكبيرة من ليفربول صاحب المركز الثاني برصيد 36 نقطة، فيما يحل فريق واتفورد في المركز العاشر برصيد 20 نقطة.

ويمر أصحاب الأرض بفترة غير مستقرة، فبعد بداية طيبة توَّجها الفريق بأربعة انتصارات متتالية، تلقى ثلاث هزائم مع تعادل، ثم حقق فوزين آخرين قبل أن يُمنى بثلاث هزائم جديدة مع تعادل في مبارياته الأربع الأخيرة، ما جعله في المرتبة العاشرة بـ20 نقطة.

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