أهداف مباراة مانشستر سيتي وواتفورد.. 2-1 لـ”السيتيزنز” (فيديو)

سجل ليروي ساني الهدف الأول لفريق مانشستر سيتي في شباك واتفورد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب “فيكارج رود”، في إطار منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزى الممتاز.

الدوري الانجليزي | واتفورد 0 × 1 مامشستر سيتي | هدف اول مانشستر سيتي ساني اسيست محرز HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/OcewUGZaWl — يـــــــــــ غــورديولا (@MED4044) December 4, 2018

وفي الدقيقة 51 أضاف رياض محرز الهدف الثاني للسيتي.

الدوري الانجليزي | واتفورد 0 × 2 مانشستر سيتي | هدف الثاني مانشستر سيتي رياض محرز د51 HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/dJsFLEbhpY — يـــــــــــ غــورديولا (@MED4044) December 4, 2018

وفي الدقيقة 85 قلص عبدالله دوكوري النتيجة لواتفورد وسجل الهدف الأول.

الدوري الانجليزي | واتفورد 1 × 2 مانشستر سيتي | هدف اول واتفورد د85 دوكوري HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/Nr9p4hCzPd — يـــــــــــ غــورديولا (@MED4044) December 4, 2018

ويدخل فريق مانشستر سيتي اللقاء متصدرًا جدول ترتيب المسابقة برصيد 38 نقطة، ولا سبيل أمامه سوى حصد النقاط الثلاث للحفاظ على الصدارة في ظل الملاحقة الكبيرة من ليفربول صاحب المركز الثاني برصيد 36 نقطة، فيما يحل فريق واتفورد في المركز العاشر برصيد 20 نقطة.

ويمر أصحاب الأرض بفترة غير مستقرة، فبعد بداية طيبة توَّجها الفريق بأربعة انتصارات متتالية، تلقى ثلاث هزائم مع تعادل، ثم حقق فوزين آخرين قبل أن يُمنى بثلاث هزائم جديدة مع تعادل في مبارياته الأربع الأخيرة، ما جعله في المرتبة العاشرة بـ20 نقطة.