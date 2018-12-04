مباراة ليستر سيتي وفولهام.. كلاوديو رانييري يترقب مواجهة مفعمة بالمشاعر أمام البطل السابق

قال كلاوديو رانييري مدرب فولهام المتعثر إنه ينتظر مواجهة غريبة ومفعمة بالمشاعر أمام فريقه السابق ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم غدًا الأربعاء.

وسيواجه رانييري، الذي ساعد ليستر سيتي على تفجير مفاجأة ليتوج بلقب الدوري لأول مرة في تاريخ النادي بموسم 2015/2016، ناديه القديم لأول مرة منذ إقالته العام الماضي.

ويتذيل فولهام الترتيب برصيد 8 نقاط من 14 مباراة وسيخوض مواجهة صعبة أمام ليستر سيتي الذي يحتل المركز الثامن برصيد 21 نقطة.

وقال رانييري، الذي تولى تدريب فولهام بعد إقالة المدرب الصربي سلافيشا يوكانوفيتش الشهر الماضي، للصحفيين: “سيكون أمرًا غريبًا جدًا. ستكون لحظة مفعمة بالمشاعر لكن لا بأس. هذه هي كرة القدم. ستكون لحظة جيدة بالتأكيد. لكن علينا تحقيق الفوز”.

وترك المدرب الإيطالي بصمة سريعة على فولهام وفاز 3/2 على ساوثهامبتون في مباراته الأولى، قبل أن يخسر 2/0 أمام تشيلسي وهو أحد الفرق التي سبق أن دربها رانييري.

وقال رانييري إن فريقه عليه أن يغيّر أسلوبه خلال ديسمبر في ظل خوض مباريات عديدة واللعب أمام مانشستر يونايتد وويستهام يونايتد ونيوكاسل يونايتد وولفرهامبتون واندرارز وهدرسفيلد تاون.

وأضاف “كل مباراة كأنها نهائي كأس. نحتاج إلى مؤازرة جمهورنا وعلينا أن نجعل الجمهور يشعر بالفخر بالفريق”.

“أريد أن أرى تقدمًا بعد مباراتي ساوثهامبتون وتشيلسي… كلما زادت مشاركة اللاعبين معا تحسن الأداء. يتجاوب بعض اللاعبين بسرعة ويستغرق البعض الآخر وقتًا”.