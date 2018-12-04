من صوت للمصري محمد صلاح في سباق الكرة الذهبية التي حسمها لوكا مودريتش؟

توج الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد بجائزة الكرة الذهبية لسنة 2018 بعد تفوقه على البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي أنطوان غريزمان.

وحل المصري محمد صلاح في المركز السادس بحصوله على 188 نقطة جمعها من مختلف بقاع العالم.

وصوت 176 صحفيًا يمثلون 176 دولة على المرشحين، حيث وضع كل مصوت 5 أسماء يعطي للمركز الأول 6 نقاط والثاني 4 نقاط والثالث 3 نقاط والرابع نقطتين والخامس نقطة.

فمن صوت للمصري محمد صلاح؟

حصل صلاح على المركز الأول في مصر واليمن وفلسطين، وهي الدول التي منحت النجم المصري 6 نقاط لكل منها.

وصوت للنجم المصري مجموعة كبيرة من الدول نستعرضها..

المركز الأول ( 6 نقاط ) : مصر واليمن وفلسطين.

المركز الثاني ( 4 نقاط ) : البحرين والأردن وقيرغيزستان والفليبين والسنغال وترينيداد وتوباغو وتونس وجزر توركس وكايكوس.

المركز الثالث (3 نقاط ) : السعودية وأذريبجان والبوسنة وكومبوردج وأفريقيا الوسطى وإستونيا وهونغ كونغ والعراق وإيرلندة الشمالية وإيسلندا وكازخستان والكويت وليبيريا ومكاو والمغرب ومولدوفيا والموزامبيق والسودان وسوازيلاند وسوريا وطاجيكستان وزامبيا وزيمبابوي.

المركز الرابع ( نقطتان ) : الكامرون وكندا وجزر كوك والكوت ديفوار وإيرلندة وجزر الفاروه وغينيا بيساو وكينيا ولاتفيا وليبيا ومالطة وموريشيوس وأوزبكستان وباكستان وصربيا وسلوفاكيا والسويد وتانزانيا وتشاد.

المركز الخامس (نقطة ) : جنوب أفريقيا وأستراليا وبنغلاديش وروسيا البيضاء وبلجيكا وبوتسوانا والبرازيل وجزر القمر والكونغو والدانمارك وإيريتريا وفيلندا وإيران وإيطاليا وجامايكا ولبنان وليتوانيا وجزر المالديف ونيجيريا وعمان وأوغندا وبنما والباراغواي وبورتوريكو وقطر ورومانيا وسان مارينو وسيراليون وسنغافورة والصومال والطوغو وتركمانستان وفيتنام.